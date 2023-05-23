https://ria.ru/20230523/sigareta-1873686139.html

В Мордовии подросток попал в больницу, покурив электронную сигарету

В Мордовии подросток попал в больницу, покурив электронную сигарету - РИА Новости, 23.05.2023

В Мордовии подросток попал в больницу, покурив электронную сигарету

Школьник из Саранска отравился электронной сигаретой, купленной тайком от родителей, сообщает МВД по Мордовии. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:59

2023-05-23T16:59

2023-05-23T16:59

республика мордовия

происшествия

саранск

россия

подростки

вейпы

сигареты

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Школьник из Саранска отравился электронной сигаретой, купленной тайком от родителей, сообщает МВД по Мордовии. В ночь на понедельник (хотя сообщается об этом спустя сутки) в дежурную часть в Саранске поступило сообщение из больницы о госпитализации 15-летнего подростка с острым отравлением неизвестным веществом. "Как в последующем пояснил ученик инспекторам по делам несовершеннолетних, ухудшение состояния он почувствовал после курения электронной сигареты, которую приобрел через интернет в начале мая", - говорится в релизе. Родителям о покупке подросток ничего не говорил. Вечером в воскресенье он встретился с друзьями возле одного из торговых центров и решил выкурить сигарету. "Скорую помощь вызвали знакомые школьника. В настоящий момент он отпущен домой, его здоровью ничего не угрожает. Семья является благополучной. На учете в органах внутренних дел не состоит. Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230418/veyp-1866132468.html

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саранск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика мордовия, происшествия, саранск, россия, подростки, вейпы, сигареты, министерство внутренних дел рф (мвд россии)