https://ria.ru/20230523/sigareta-1873686139.html
В Мордовии подросток попал в больницу, покурив электронную сигарету
В Мордовии подросток попал в больницу, покурив электронную сигарету - РИА Новости, 23.05.2023
В Мордовии подросток попал в больницу, покурив электронную сигарету
Школьник из Саранска отравился электронной сигаретой, купленной тайком от родителей, сообщает МВД по Мордовии. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:59
2023-05-23T16:59
2023-05-23T16:59
республика мордовия
происшествия
саранск
россия
подростки
вейпы
сигареты
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Школьник из Саранска отравился электронной сигаретой, купленной тайком от родителей, сообщает МВД по Мордовии. В ночь на понедельник (хотя сообщается об этом спустя сутки) в дежурную часть в Саранске поступило сообщение из больницы о госпитализации 15-летнего подростка с острым отравлением неизвестным веществом. "Как в последующем пояснил ученик инспекторам по делам несовершеннолетних, ухудшение состояния он почувствовал после курения электронной сигареты, которую приобрел через интернет в начале мая", - говорится в релизе. Родителям о покупке подросток ничего не говорил. Вечером в воскресенье он встретился с друзьями возле одного из торговых центров и решил выкурить сигарету. "Скорую помощь вызвали знакомые школьника. В настоящий момент он отпущен домой, его здоровью ничего не угрожает. Семья является благополучной. На учете в органах внутренних дел не состоит. Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230418/veyp-1866132468.html
https://ria.ru/20230408/veyp-1863918370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, происшествия, саранск, россия, подростки, вейпы, сигареты, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Республика Мордовия, Происшествия, Саранск, Россия, Подростки, Вейпы, Сигареты, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Мордовии подросток попал в больницу, покурив электронную сигарету
В Саранске пятнадцатилетний подросток попал в больницу, покурив электронную сигарету
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости.
Школьник из Саранска отравился электронной сигаретой, купленной тайком от родителей, сообщает МВД по Мордовии
.
В ночь на понедельник (хотя сообщается об этом спустя сутки) в дежурную часть в Саранске поступило сообщение из больницы о госпитализации 15-летнего подростка с острым отравлением неизвестным веществом.
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"Как в последующем пояснил ученик инспекторам по делам несовершеннолетних, ухудшение состояния он почувствовал после курения электронной сигареты, которую приобрел через интернет в начале мая", - говорится в релизе.
Родителям о покупке подросток ничего не говорил. Вечером в воскресенье он встретился с друзьями возле одного из торговых центров и решил выкурить сигарету.
"Скорую помощь вызвали знакомые школьника. В настоящий момент он отпущен домой, его здоровью ничего не угрожает. Семья является благополучной. На учете в органах внутренних дел не состоит. Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту", - подчеркивается в сообщении.
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