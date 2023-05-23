https://ria.ru/20230523/shveytsariya-1873617885.html

В Швейцарии выступили против создания группы по санкциям против России

В Швейцарии выступили против создания группы по санкциям против России - РИА Новости, 23.05.2023

В Швейцарии выступили против создания группы по санкциям против России

Комитет по правовым вопросам Сената Швейцарии выступил против создания целевой группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Белоруссии, говорится в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:26

2023-05-23T14:26

2023-05-23T14:43

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ЖЕНЕВА, 23 мая – РИА Новости. Комитет по правовым вопросам Сената Швейцарии выступил против создания целевой группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Белоруссии, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского парламента."Комитет по правовым вопросам Совета кантонов (малая палата парламента Швейцарии – ред.) не видит необходимости в принятии организационных мер в сфере применения санкций, связанных с ситуацией на Украине. 9 голосами против 3 она предлагает своему совету отклонить два предложения на этот счет", - сказано в документе.Пресс-служба добавляет, что члены комитета приняли к сведению тот факт, что Федеральный совет недавно одобрил создание 10 дополнительных рабочих мест в SECO (орган, ответственном за применение санкций - ред.), а также отметили, что как межведомственное сотрудничество в рамках федеральной администрации, так и сотрудничество с иностранными службами работает хорошо.Отклоненное предложение швейцарских депутатов предлагало в кратчайшие сроки создать целевую группу для выполнения международных санкций, введенных против России и Беларуси в связи с конфликтом на Украине, и заблокировать, до окончательного выяснения, активы, принадлежащие в Швейцарии богатым российским и белорусским гражданам, включенным в список лиц, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине.Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230523/bank-1873618537.html

https://ria.ru/20230512/putin-1871181400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, швейцария, санкции, санкции в отношении россии, в мире