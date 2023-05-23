https://ria.ru/20230523/shveytsariya-1873617885.html
В Швейцарии выступили против создания группы по санкциям против России
В Швейцарии выступили против создания группы по санкциям против России - РИА Новости, 23.05.2023
В Швейцарии выступили против создания группы по санкциям против России
Комитет по правовым вопросам Сената Швейцарии выступил против создания целевой группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Белоруссии, говорится в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:26
2023-05-23T14:26
2023-05-23T14:43
россия
швейцария
санкции
санкции в отношении россии
в мире
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ЖЕНЕВА, 23 мая – РИА Новости. Комитет по правовым вопросам Сената Швейцарии выступил против создания целевой группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Белоруссии, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского парламента."Комитет по правовым вопросам Совета кантонов (малая палата парламента Швейцарии – ред.) не видит необходимости в принятии организационных мер в сфере применения санкций, связанных с ситуацией на Украине. 9 голосами против 3 она предлагает своему совету отклонить два предложения на этот счет", - сказано в документе.Пресс-служба добавляет, что члены комитета приняли к сведению тот факт, что Федеральный совет недавно одобрил создание 10 дополнительных рабочих мест в SECO (орган, ответственном за применение санкций - ред.), а также отметили, что как межведомственное сотрудничество в рамках федеральной администрации, так и сотрудничество с иностранными службами работает хорошо.Отклоненное предложение швейцарских депутатов предлагало в кратчайшие сроки создать целевую группу для выполнения международных санкций, введенных против России и Беларуси в связи с конфликтом на Украине, и заблокировать, до окончательного выяснения, активы, принадлежащие в Швейцарии богатым российским и белорусским гражданам, включенным в список лиц, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине.Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, швейцария, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Швейцария, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
В Швейцарии выступили против создания группы по санкциям против России
В сенате Швейцарии выступили против создания группы по принятию санкций против России
ЖЕНЕВА, 23 мая – РИА Новости.
Комитет по правовым вопросам Сената Швейцарии выступил против создания целевой группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Белоруссии, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского парламента
.
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"Комитет по правовым вопросам Совета кантонов (малая палата парламента Швейцарии – ред.) не видит необходимости в принятии организационных мер в сфере применения санкций, связанных с ситуацией на Украине. 9 голосами против 3 она предлагает своему совету отклонить два предложения на этот счет", - сказано в документе.
Пресс-служба добавляет, что члены комитета приняли к сведению тот факт, что Федеральный совет недавно одобрил создание 10 дополнительных рабочих мест в SECO (орган, ответственном за применение санкций - ред.), а также отметили, что как межведомственное сотрудничество в рамках федеральной администрации, так и сотрудничество с иностранными службами работает хорошо.
Отклоненное предложение швейцарских депутатов предлагало в кратчайшие сроки создать целевую группу для выполнения международных санкций, введенных против России и Беларуси в связи с конфликтом на Украине, и заблокировать, до окончательного выяснения, активы, принадлежащие в Швейцарии богатым российским и белорусским гражданам, включенным в список лиц, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине.
Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
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ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС
нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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