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Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за выброшенных животных - РИА Новости, 23.05.2023
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14:11 23.05.2023 (обновлено: 14:45 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/shtrafy-1873613831.html
Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за выброшенных животных
Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за выброшенных животных - РИА Новости, 23.05.2023
Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за выброшенных животных
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят санкции за выброшенных животных, за... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:11
2023-05-23T14:45
владимир бурматов
госдума рф
павел крашенинников
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят санкции за выброшенных животных, за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан. Проект был внесен в Думу в декабре 2021 года депутатами Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым. Проектом предлагается установить штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан. Документ предполагает введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных, в размере до 30 тысяч рублей. Кроме того, устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей. Поправками также предусмотрено штрафование до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.
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владимир бурматов, госдума рф, павел крашенинников
Владимир Бурматов, Госдума РФ, Павел Крашенинников
Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за выброшенных животных

Госдума во II чтении приняла проект о штрафах до 200 тысяч рублей за выброшенных животных

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Бездомная собака. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят санкции за выброшенных животных, за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.
Проект был внесен в Думу в декабре 2021 года депутатами Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым.
Проектом предлагается установить штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.
Документ предполагает введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных, в размере до 30 тысяч рублей. Кроме того, устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей.
Поправками также предусмотрено штрафование до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.
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