https://ria.ru/20230523/shtrafy-1873613831.html

Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за выброшенных животных

Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за выброшенных животных - РИА Новости, 23.05.2023

Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за выброшенных животных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят санкции за выброшенных животных, за... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:11

2023-05-23T14:11

2023-05-23T14:45

владимир бурматов

госдума рф

павел крашенинников

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят санкции за выброшенных животных, за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан. Проект был внесен в Думу в декабре 2021 года депутатами Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым. Проектом предлагается установить штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан. Документ предполагает введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных, в размере до 30 тысяч рублей. Кроме того, устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей. Поправками также предусмотрено штрафование до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.

https://ria.ru/20230503/sobaka-1869369122.html

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владимир бурматов, госдума рф, павел крашенинников