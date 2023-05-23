https://ria.ru/20230523/sholts-1873682545.html

Менее четверти немцев считают Шольца сильным лидером, показал опрос

Менее четверти немцев считают Шольца сильным лидером, показал опрос - РИА Новости, 23.05.2023

Менее четверти немцев считают Шольца сильным лидером, показал опрос

Лишь 23% немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца сильным лидером, следует из опроса, проведённого институтом исследования рынка и общественного мнения... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:45

2023-05-23T16:45

2023-05-23T16:49

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Лишь 23% немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца сильным лидером, следует из опроса, проведённого институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa по заказу издания Stern. Согласно результатам опроса, лишь 23% опрошенных считают канцлера Шольца сильным лидером, что на два процентных пункта ниже, чем в аналогичном исследовании в январе. Stern отмечает, что среди опрошенных, проголосовавших за партию канцлера СДПГ в 2021 году, но с тех пор поменявших свои политические предпочтения, лишь 19% одобряют канцлера в качестве сильного лидера. "Это указывает на то, что выжидательный политический стиль Шольца отчасти является причиной плохих результатов опросов СДПГ", - говорится далее. Опрос был проведён 17 и 19 мая 2023 года среди 1008 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3%.

https://ria.ru/20230521/germaniya-1873256320.html

https://ria.ru/20230516/sunak-1872186335.html

германия

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в мире, германия, олаф шольц