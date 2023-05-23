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Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
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20:07 23.05.2023 (обновлено: 23:02 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/serbia-1873732748.html
Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине
Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине
Глава РФ Владимир Путин поблагодарил президента республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию республики Сербской по Украине. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:07
2023-05-23T23:02
украина
в мире
россия
москва
милорад додик
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин поблагодарил президента республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию республики Сербской по Украине.Встреча двух лидеров состоялась во вторник в Москве."Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность", - сказал Путин.Он отметил, что в республике Сербской тысячи школьников изучают русский язык, и интерес к нему, как и к русской культуре, поддерживается на государственном уровне."Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию" - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20230523/diplomatiya-1873441270.html
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Украина, В мире, Россия, Москва, Милорад Додик, Владимир Путин
Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине

Путин поблагодарил Додика за нейтралитет Республики Сербской БиГ в конфликте на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин поблагодарил президента республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию республики Сербской по Украине.
Встреча двух лидеров состоялась во вторник в Москве.
"Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность", - сказал Путин.
Он отметил, что в республике Сербской тысячи школьников изучают русский язык, и интерес к нему, как и к русской культуре, поддерживается на государственном уровне.
"Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию" - добавил российский лидер.
Вид города Сараево, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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