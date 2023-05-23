https://ria.ru/20230523/serbia-1873732748.html
Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине
Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине
Глава РФ Владимир Путин поблагодарил президента республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию республики Сербской по Украине. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:07
2023-05-23T20:07
2023-05-23T23:02
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москва
милорад додик
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин поблагодарил президента республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию республики Сербской по Украине.Встреча двух лидеров состоялась во вторник в Москве."Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность", - сказал Путин.Он отметил, что в республике Сербской тысячи школьников изучают русский язык, и интерес к нему, как и к русской культуре, поддерживается на государственном уровне."Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию" - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20230523/diplomatiya-1873441270.html
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украина, в мире, россия, москва, милорад додик, владимир путин
Украина, В мире, Россия, Москва, Милорад Додик, Владимир Путин
Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине
Путин поблагодарил Додика за нейтралитет Республики Сербской БиГ в конфликте на Украине
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин поблагодарил президента республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию республики Сербской по Украине.
Встреча двух лидеров состоялась во вторник в Москве
.
"Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность", - сказал Путин.
Он отметил, что в республике Сербской тысячи школьников изучают русский язык, и интерес к нему, как и к русской культуре, поддерживается на государственном уровне.
"Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию" - добавил российский лидер.
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