https://ria.ru/20230523/serbia-1873732748.html

Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине

Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023

Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в конфликте на Украине

Глава РФ Владимир Путин поблагодарил президента республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию республики Сербской по Украине. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:07

2023-05-23T20:07

2023-05-23T23:02

украина

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москва

милорад додик

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин поблагодарил президента республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию республики Сербской по Украине.Встреча двух лидеров состоялась во вторник в Москве."Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность", - сказал Путин.Он отметил, что в республике Сербской тысячи школьников изучают русский язык, и интерес к нему, как и к русской культуре, поддерживается на государственном уровне."Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию" - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20230523/diplomatiya-1873441270.html

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