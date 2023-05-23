https://ria.ru/20230523/samozanyatye-1873499257.html

Заммэра Ефимов: самозанятые Москвы заработали почти 670 миллиардов рублей

Заммэра Ефимов: самозанятые Москвы заработали почти 670 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.05.2023

Заммэра Ефимов: самозанятые Москвы заработали почти 670 миллиардов рублей

Доход московских самозанятых с начала применения специального налогового режима составил почти 670 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:10

2023-05-23T10:10

2023-05-23T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Доход московских самозанятых с начала применения специального налогового режима составил почти 670 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С 2019 года, когда в Москве начал действовать налог на профессиональный доход, самозанятые пополнили столичный бюджет почти на 16 миллиардов рублей. На 1 апреля этого года в столице работали 1,3 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход – это 18% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За три месяца этого года количество самозанятых в Москве увеличилось на 67,4 тысячи человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что только в первом квартале этого года самозанятые Москвы заработали более 70 миллиардов рублей.Как уточнила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, самозанятые в первом квартале этого года пополнили бюджет Москвы на 2,2 миллиарда рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. За указанный период самозанятые выдали клиентам 24,2 миллиона чеков (на 40% больше, чем годом ранее), средний размер чека вырос на 9% до 2882 рублей.При этом среди самозанятых наиболее распространенными видами деятельности являются доставка, пассажирские перевозки, строительство, а также сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230518/avtokomponenty-1872482847.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва