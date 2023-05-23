https://ria.ru/20230523/rossiya-1873645722.html

Россия переживает нелегкие времена, заявил Путин

Россия переживает нелегкие времена, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2023

Россия переживает нелегкие времена, заявил Путин

Россия переживает нелегкие времена, но сейчас момент мощной консолидации, желания укрепить основы духовности, создать условия развития экономики, заявил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:29

2023-05-23T15:29

2023-05-23T22:55

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия переживает нелегкие времена, но сейчас момент мощной консолидации, желания укрепить основы духовности, создать условия развития экономики, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер провел во вторник церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечена деятельность россиян за выдающиеся заслуги в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер."Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно: Россия сейчас переживает нелегкие времена. И говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны. И в это вы вносите свой зримый, осязаемый вклад. Спасибо за это большое. Успехов!" — сказал Путин, завершая церемонию вручения.

https://ria.ru/20230520/putin-1873062331.html

россия

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"Сейчас особый момент мощной консолидации": Путин о нелегких временах "Сейчас особый момент мощной консолидации": Путин о нелегких временах 2023-05-23T15:29 true PT0M40S

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россия, владимир путин, общество