Рейтинг@Mail.ru
Россия переживает нелегкие времена, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 23.05.2023 (обновлено: 22:55 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/rossiya-1873645722.html
Россия переживает нелегкие времена, заявил Путин
Россия переживает нелегкие времена, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2023
Россия переживает нелегкие времена, заявил Путин
Россия переживает нелегкие времена, но сейчас момент мощной консолидации, желания укрепить основы духовности, создать условия развития экономики, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:29
2023-05-23T22:55
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873654085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d53aae75d966c19edbd3e613e7a23cc.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия переживает нелегкие времена, но сейчас момент мощной консолидации, желания укрепить основы духовности, создать условия развития экономики, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер провел во вторник церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечена деятельность россиян за выдающиеся заслуги в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер.&quot;Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно: Россия сейчас переживает нелегкие времена. И говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны. И в это вы вносите свой зримый, осязаемый вклад. Спасибо за это большое. Успехов!&quot; — сказал Путин, завершая церемонию вручения.
https://ria.ru/20230520/putin-1873062331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Сейчас особый момент мощной консолидации": Путин о нелегких временах
"Сейчас особый момент мощной консолидации": Путин о нелегких временах
2023-05-23T15:29
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873654085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4b57914a8b10d950cd3c275b7627596d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия переживает нелегкие времена, заявил Путин

Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена, но сейчас момент мощной консолидации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия переживает нелегкие времена, но сейчас момент мощной консолидации, желания укрепить основы духовности, создать условия развития экономики, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер провел во вторник церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечена деятельность россиян за выдающиеся заслуги в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер.
«

"Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно: Россия сейчас переживает нелегкие времена. И говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны. И в это вы вносите свой зримый, осязаемый вклад. Спасибо за это большое. Успехов!" — сказал Путин, завершая церемонию вручения.

Потому что недоумки. Путин об авторах провокаций против России - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России
20 мая, 02:08
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала