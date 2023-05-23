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Глава разведслужбы Германии откровенно высказался о силе России - РИА Новости, 23.05.2023
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08:26 23.05.2023 (обновлено: 16:54 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/rossiya-1873537099.html
Глава разведслужбы Германии откровенно высказался о силе России
Глава разведслужбы Германии откровенно высказался о силе России - РИА Новости, 23.05.2023
Глава разведслужбы Германии откровенно высказался о силе России
Признаков ослабления России в военном планет нет, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль в интервью изданию Die Welt. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:26
2023-05-23T16:54
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Признаков ослабления России в военном планет нет, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль в интервью изданию Die Welt. &quot;Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами&quot;, — сказал Каль.По его мнению, в этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что Москва может вскоре свернуть свою деятельность.На днях военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер обратил внимание на то, что многие пытаются преувеличить слабость российской армии. Он предостерег от этого, назвав Россию противником, которого нужно воспринимать всерьез.В Москве не раз предупреждали Киев и его западных спонсоров о неминуемо печальных последствиях широко анонсированного контрнаступления ВСУ. Как отмечали в МИД, российская армия готова к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Украина, ни Запад от этого не получат.
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в мире, германия, россия, москва
В мире, Германия, Россия, Москва
Глава разведслужбы Германии откровенно высказался о силе России

Глава разведслужбы ФРГ Каль заявил об отсутствии признаков ослабления военной мощи России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Признаков ослабления России в военном планет нет, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль в интервью изданию Die Welt.
«

"Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами", — сказал Каль.

По его мнению, в этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что Москва может вскоре свернуть свою деятельность.

На днях военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер обратил внимание на то, что многие пытаются преувеличить слабость российской армии. Он предостерег от этого, назвав Россию противником, которого нужно воспринимать всерьез.
В Москве не раз предупреждали Киев и его западных спонсоров о неминуемо печальных последствиях широко анонсированного контрнаступления ВСУ. Как отмечали в МИД, российская армия готова к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Украина, ни Запад от этого не получат.
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