https://ria.ru/20230523/rosfinmonitoring-1873606138.html
"М.К.У."* внесли в список террористов и экстремистов
"М.К.У."* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 23.05.2023
"М.К.У."* внесли в список террористов и экстремистов
Организация "Маньяки. Культ убийств"* ("М.К.У"*) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:41
2023-05-23T13:41
2023-05-23T13:52
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Организация "Маньяки. Культ убийств"* ("М.К.У"*) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные) ... МАНЬЯКИ. КУЛЬТ УБИЙСТВ (МКУ)*", - говорится в сообщении.По информации Генпрокуратуры РФ, движение было создано на Украине, основано на неонацистской идеологии с заявленной целью образовать "расово чистое государство". Ведет пропаганду в интернете, "направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха".Впервые о задержании сторонников "М.К.У."* в России ФСБ сообщила в марте 2021 года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России - от Анапы до Читы.Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от лидера "М.К.У."* украинца Егора Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. Краснов заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.Впоследствии десятки сторонников этого движения задерживали и в других регионах России.В январе ВС РФ запретил в РФ "М.К.У"*, признав ее террористической.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230515/terroristy-1871874325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Происшествия
"М.К.У."* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес "М.К.У." в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Организация "Маньяки. Культ убийств"* ("М.К.У"*) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга
.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) ... МАНЬЯКИ. КУЛЬТ УБИЙСТВ (МКУ)*", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры РФ, движение было создано на Украине, основано на неонацистской идеологии с заявленной целью образовать "расово чистое государство". Ведет пропаганду в интернете, "направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха".
Впервые о задержании сторонников "М.К.У."* в России ФСБ сообщила в марте 2021 года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России - от Анапы до Читы.
Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от лидера "М.К.У."* украинца Егора Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. Краснов заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.
Впоследствии десятки сторонников этого движения задерживали и в других регионах России.
В январе ВС РФ запретил в РФ "М.К.У"*, признав ее террористической.
* Запрещенная в России террористическая организация. Легион "Свобода России"* внесли в список террористов и экстремистов