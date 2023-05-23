https://ria.ru/20230523/rosfinmonitoring-1873606138.html

"М.К.У."* внесли в список террористов и экстремистов

"М.К.У."* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 23.05.2023

"М.К.У."* внесли в список террористов и экстремистов

Организация "Маньяки. Культ убийств"* ("М.К.У"*) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:41

2023-05-23T13:41

2023-05-23T13:52

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Организация "Маньяки. Культ убийств"* ("М.К.У"*) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные) ... МАНЬЯКИ. КУЛЬТ УБИЙСТВ (МКУ)*", - говорится в сообщении.По информации Генпрокуратуры РФ, движение было создано на Украине, основано на неонацистской идеологии с заявленной целью образовать "расово чистое государство". Ведет пропаганду в интернете, "направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха".Впервые о задержании сторонников "М.К.У."* в России ФСБ сообщила в марте 2021 года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России - от Анапы до Читы.Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от лидера "М.К.У."* украинца Егора Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. Краснов заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.Впоследствии десятки сторонников этого движения задерживали и в других регионах России.В январе ВС РФ запретил в РФ "М.К.У"*, признав ее террористической.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230515/terroristy-1871874325.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия