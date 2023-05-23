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Орбан назвал "Росатом" надежным партнером Венгрии - РИА Новости, 23.05.2023
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13:26 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/rosatom-1873601797.html
Орбан назвал "Росатом" надежным партнером Венгрии
Орбан назвал "Росатом" надежным партнером Венгрии - РИА Новости, 23.05.2023
Орбан назвал "Росатом" надежным партнером Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "Росатом" надежным партнером и выразил надежду на благополучное завершение строительства новых блоков АЭС "Пакш". РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:26
2023-05-23T13:26
венгрия
россия
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
виктор орбан
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "Росатом" надежным партнером и выразил надежду на благополучное завершение строительства новых блоков АЭС "Пакш". "В Венгрии уже 60 лет есть АЭС, построенная по российской технологии, она очень хорошо работает. Русские всегда были надежными партнерами. Мы хотели бы расширить эту АЭС, а расширение на базе разных технологий очень рискованно, поэтому если мы хотим расширить, мы должны использовать российские технологии, так что мы продолжаем это делать", - сказал Орбан, выступая на экономическом форуме в Катаре. "Строительство АЭС - это сложный процесс, есть задержки, но я оптимистично считаю, что мы сможем завершить его, как планировалось", - добавил венгерский премьер. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html
https://ria.ru/20230407/germaniya-1863555131.html
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венгрия, россия, аэс "пакш", аэс "пакш-2", виктор орбан, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Венгрия, Россия, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Виктор Орбан, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Орбан назвал "Росатом" надежным партнером Венгрии

Орбан назвал "Росатом" надежным партнером и выразил надежду на достройку АЭС "Пакш"

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "Росатом" надежным партнером и выразил надежду на благополучное завершение строительства новых блоков АЭС "Пакш".
"В Венгрии уже 60 лет есть АЭС, построенная по российской технологии, она очень хорошо работает. Русские всегда были надежными партнерами. Мы хотели бы расширить эту АЭС, а расширение на базе разных технологий очень рискованно, поэтому если мы хотим расширить, мы должны использовать российские технологии, так что мы продолжаем это делать", - сказал Орбан, выступая на экономическом форуме в Катаре.
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"Строительство АЭС - это сложный процесс, есть задержки, но я оптимистично считаю, что мы сможем завершить его, как планировалось", - добавил венгерский премьер.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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ВенгрияРоссияАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"Виктор ОрбанЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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