https://ria.ru/20230523/reka-1873695126.html

В Кировской области углубляют реку Вятку впервые за 28 лет

В Кировской области углубляют реку Вятку впервые за 28 лет - РИА Новости, 23.05.2023

В Кировской области углубляют реку Вятку впервые за 28 лет

Дноуглубительные работы на реке Вятке начались во вторник в городе Котельниче Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:22

2023-05-23T17:22

2023-05-23T17:22

кировская область

кировская область

россия

александр соколов

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Дноуглубительные работы на реке Вятке начались во вторник в городе Котельниче Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. О проведении этих работ осенью 2022 года договорились губернатор Кировской области Александр Соколов и руководители Федерального агентства морского и речного транспорта. "Планируется, что поэтапно с 2023 по 2027 годы будет увеличена категория водного пути реки Вятки с шестой до третьей, что позволит обеспечить габариты судового хода. Это необходимо для восстановления судоходства в Кировской области", - говорится в сообщении. Как рассказал заместитель председателя правительства региона Алексей Жердев, последний раз работы по углублению реки Вятки проводились в 1995 году – на участке от Кирова до Аркуля. "Между тем есть запрос жителей региона на возобновление судоходства на Вятке. Это очень важный вопрос, особенно для развития туристического потенциала региона и для увеличения грузоперевозок. Губернатором Кировской области поставлена задача – начать работы в этом году и в ближайшие годы постепенно увеличить судоходность реки", — цитирует пресс-служба слова Жердева. В 2023 году Росморречфлот проведет работы по углублению дна реки Вятки на двух участках - у города Кирова от грузового порта до Петровской старицы, где планируется увеличить протяженность судоходного участка с 5 до 23 километров, и у города Котельнич между центральной частью города и микрорайоном Затон, для обеспечения работы пассажирской паромной переправы (протяженность участка более 1 километра). В этом году работы выполняются в рамках государственного задания за счёт средств федерального бюджета. В районе Котельнича до конца мая планируется углубить дно реки на 1 метр по всей ширине судового хода. Отмечается, что распоряжением правительства Кировской области утверждена "дорожная карта" по восстановлению деятельности внутреннего водного транспорта на территории Кировской области в период 2023-2027 годов. В адрес министерства транспорта России направлено официальное обращение по вопросу финансового, технического и кадрового обеспечения мероприятий по увеличению категории содержания внутреннего водного пути реки Вятки.

https://ria.ru/20230522/otkhody-1873454051.html

https://ria.ru/20230504/vodoem-1869560726.html

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кировская область, россия, александр соколов, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), киров