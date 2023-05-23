https://ria.ru/20230523/reaktory-1873677938.html
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами - РИА Новости, 23.05.2023
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами
Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы помочь китайским коллегам выводить из эксплуатации ранее работавшие промышленные уран-графитовые ядерные реакторы в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:35
2023-05-23T16:35
2023-05-23T16:35
китай
россия
пекин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы помочь китайским коллегам выводить из эксплуатации ранее работавшие промышленные уран-графитовые ядерные реакторы в КНР, сообщил РИА Новости директор программ по выводу из эксплуатации топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Эдуард Никитин. Вывод из эксплуатации - обязательный, завершающий этап жизненного цикла ядерных установок. "Российские и китайские объекты ядерного наследия очень похожи просто потому, что само оборудование и история китайской атомной энергетики неразрывно связана с Советским Союзом. В настоящее время планируем сотрудничать в заключительной стадии ядерного топливного цикла (ЯТЦ)", - сказал Никитин по итогам бизнес-визита представителей компании в Пекин. "Росатом" накопил в России огромный опыт работ по ликвидации отработавших свой ресурс объектов ЯТЦ и выводу из эксплуатации оборудования, уран-графитовых реакторов, хранилищ радиоактивных отходов (РАО), отметил Никитин. Россия - единственная страна, которая вывела из эксплуатации промышленный уран-графитовый реактор в городе Северске Томской области, напомнил он. "Обращение с графитом – это один из наиболее серьезных вызовов в мировой атомной энергетике в области вывода из эксплуатации. В этом году мы завершаем еще два проекта и, безусловно, китайских партнеров также интересует этот опыт", - добавил Никитин. "Мы эти работы провели и знаем, как это делать. Наши технологии и, самое главное, наш накопленный опыт могут быть востребованы в Китае. Китайские коллеги заинтересованы в том, чтобы наиболее эффективно выводить из эксплуатации свои объекты ядерного наследия, в частности, промышленные уран-графитовые реакторы", - отметил он. По словам Никитина, надо отдать должное профессионализму китайских специалистов и динамике развития атомной энергетики в КНР. "Несмотря на то, что у нас общие корни, Китай активно развивает свои собственные технологии. Мы также открыты к сотрудничеству и кооперации. Это не одностороннее, а двустороннее движение – и Россия, и Китай представляют свои лучшие и эффективные решения, и нам есть что перенять друг у друга", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872963720.html
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https://ria.ru/20230511/toplivo-1870921469.html
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китай, россия, пекин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл
Китай, Россия, Пекин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами
"Росатом" готов помочь Китаю выводить из эксплуатации промышленные ядерные реакторы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы помочь китайским коллегам выводить из эксплуатации ранее работавшие промышленные уран-графитовые ядерные реакторы в КНР, сообщил РИА Новости директор программ по выводу из эксплуатации топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Эдуард Никитин.
Вывод из эксплуатации - обязательный, завершающий этап жизненного цикла ядерных установок.
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"Российские и китайские объекты ядерного наследия очень похожи просто потому, что само оборудование и история китайской атомной энергетики неразрывно связана с Советским Союзом. В настоящее время планируем сотрудничать в заключительной стадии ядерного топливного цикла (ЯТЦ)", - сказал Никитин по итогам бизнес-визита представителей компании в Пекин
.
"Росатом" накопил в России
огромный опыт работ по ликвидации отработавших свой ресурс объектов ЯТЦ и выводу из эксплуатации оборудования, уран-графитовых реакторов, хранилищ радиоактивных отходов (РАО), отметил Никитин.
Россия - единственная страна, которая вывела из эксплуатации промышленный уран-графитовый реактор в городе Северске Томской области
, напомнил он.
"Обращение с графитом – это один из наиболее серьезных вызовов в мировой атомной энергетике в области вывода из эксплуатации. В этом году мы завершаем еще два проекта и, безусловно, китайских партнеров также интересует этот опыт", - добавил Никитин.
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"Мы эти работы провели и знаем, как это делать. Наши технологии и, самое главное, наш накопленный опыт могут быть востребованы в Китае. Китайские коллеги заинтересованы в том, чтобы наиболее эффективно выводить из эксплуатации свои объекты ядерного наследия, в частности, промышленные уран-графитовые реакторы", - отметил он.
По словам Никитина, надо отдать должное профессионализму китайских специалистов и динамике развития атомной энергетики в КНР.
"Несмотря на то, что у нас общие корни, Китай активно развивает свои собственные технологии. Мы также открыты к сотрудничеству и кооперации. Это не одностороннее, а двустороннее движение – и Россия, и Китай представляют свои лучшие и эффективные решения, и нам есть что перенять друг у друга", - сказал собеседник агентства.
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