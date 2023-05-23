Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/reaktory-1873677938.html
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами - РИА Новости, 23.05.2023
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами
Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы помочь китайским коллегам выводить из эксплуатации ранее работавшие промышленные уран-графитовые ядерные реакторы в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:35
2023-05-23T16:35
китай
россия
пекин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы помочь китайским коллегам выводить из эксплуатации ранее работавшие промышленные уран-графитовые ядерные реакторы в КНР, сообщил РИА Новости директор программ по выводу из эксплуатации топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Эдуард Никитин. Вывод из эксплуатации - обязательный, завершающий этап жизненного цикла ядерных установок. "Российские и китайские объекты ядерного наследия очень похожи просто потому, что само оборудование и история китайской атомной энергетики неразрывно связана с Советским Союзом. В настоящее время планируем сотрудничать в заключительной стадии ядерного топливного цикла (ЯТЦ)", - сказал Никитин по итогам бизнес-визита представителей компании в Пекин. "Росатом" накопил в России огромный опыт работ по ликвидации отработавших свой ресурс объектов ЯТЦ и выводу из эксплуатации оборудования, уран-графитовых реакторов, хранилищ радиоактивных отходов (РАО), отметил Никитин. Россия - единственная страна, которая вывела из эксплуатации промышленный уран-графитовый реактор в городе Северске Томской области, напомнил он. "Обращение с графитом – это один из наиболее серьезных вызовов в мировой атомной энергетике в области вывода из эксплуатации. В этом году мы завершаем еще два проекта и, безусловно, китайских партнеров также интересует этот опыт", - добавил Никитин. "Мы эти работы провели и знаем, как это делать. Наши технологии и, самое главное, наш накопленный опыт могут быть востребованы в Китае. Китайские коллеги заинтересованы в том, чтобы наиболее эффективно выводить из эксплуатации свои объекты ядерного наследия, в частности, промышленные уран-графитовые реакторы", - отметил он. По словам Никитина, надо отдать должное профессионализму китайских специалистов и динамике развития атомной энергетики в КНР. "Несмотря на то, что у нас общие корни, Китай активно развивает свои собственные технологии. Мы также открыты к сотрудничеству и кооперации. Это не одностороннее, а двустороннее движение – и Россия, и Китай представляют свои лучшие и эффективные решения, и нам есть что перенять друг у друга", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872963720.html
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html
https://ria.ru/20230511/toplivo-1870921469.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл
Китай, Россия, Пекин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами

"Росатом" готов помочь Китаю выводить из эксплуатации промышленные ядерные реакторы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы помочь китайским коллегам выводить из эксплуатации ранее работавшие промышленные уран-графитовые ядерные реакторы в КНР, сообщил РИА Новости директор программ по выводу из эксплуатации топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Эдуард Никитин.
Вывод из эксплуатации - обязательный, завершающий этап жизненного цикла ядерных установок.
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС
19 мая, 15:54
"Российские и китайские объекты ядерного наследия очень похожи просто потому, что само оборудование и история китайской атомной энергетики неразрывно связана с Советским Союзом. В настоящее время планируем сотрудничать в заключительной стадии ядерного топливного цикла (ЯТЦ)", - сказал Никитин по итогам бизнес-визита представителей компании в Пекин.
"Росатом" накопил в России огромный опыт работ по ликвидации отработавших свой ресурс объектов ЯТЦ и выводу из эксплуатации оборудования, уран-графитовых реакторов, хранилищ радиоактивных отходов (РАО), отметил Никитин.
Россия - единственная страна, которая вывела из эксплуатации промышленный уран-графитовый реактор в городе Северске Томской области, напомнил он.
"Обращение с графитом – это один из наиболее серьезных вызовов в мировой атомной энергетике в области вывода из эксплуатации. В этом году мы завершаем еще два проекта и, безусловно, китайских партнеров также интересует этот опыт", - добавил Никитин.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В США назвали товар из России, без которого не могут прожить
13 мая, 12:54
"Мы эти работы провели и знаем, как это делать. Наши технологии и, самое главное, наш накопленный опыт могут быть востребованы в Китае. Китайские коллеги заинтересованы в том, чтобы наиболее эффективно выводить из эксплуатации свои объекты ядерного наследия, в частности, промышленные уран-графитовые реакторы", - отметил он.
По словам Никитина, надо отдать должное профессионализму китайских специалистов и динамике развития атомной энергетики в КНР.
"Несмотря на то, что у нас общие корни, Китай активно развивает свои собственные технологии. Мы также открыты к сотрудничеству и кооперации. Это не одностороннее, а двустороннее движение – и Россия, и Китай представляют свои лучшие и эффективные решения, и нам есть что перенять друг у друга", - сказал собеседник агентства.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС
11 мая, 01:05
 
КитайРоссияПекинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала