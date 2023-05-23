https://ria.ru/20230523/reaktory-1873677938.html

"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами

"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами - РИА Новости, 23.05.2023

"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами

Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы помочь китайским коллегам выводить из эксплуатации ранее работавшие промышленные уран-графитовые ядерные реакторы в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:35

2023-05-23T16:35

2023-05-23T16:35

китай

россия

пекин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы помочь китайским коллегам выводить из эксплуатации ранее работавшие промышленные уран-графитовые ядерные реакторы в КНР, сообщил РИА Новости директор программ по выводу из эксплуатации топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Эдуард Никитин. Вывод из эксплуатации - обязательный, завершающий этап жизненного цикла ядерных установок. "Российские и китайские объекты ядерного наследия очень похожи просто потому, что само оборудование и история китайской атомной энергетики неразрывно связана с Советским Союзом. В настоящее время планируем сотрудничать в заключительной стадии ядерного топливного цикла (ЯТЦ)", - сказал Никитин по итогам бизнес-визита представителей компании в Пекин. "Росатом" накопил в России огромный опыт работ по ликвидации отработавших свой ресурс объектов ЯТЦ и выводу из эксплуатации оборудования, уран-графитовых реакторов, хранилищ радиоактивных отходов (РАО), отметил Никитин. Россия - единственная страна, которая вывела из эксплуатации промышленный уран-графитовый реактор в городе Северске Томской области, напомнил он. "Обращение с графитом – это один из наиболее серьезных вызовов в мировой атомной энергетике в области вывода из эксплуатации. В этом году мы завершаем еще два проекта и, безусловно, китайских партнеров также интересует этот опыт", - добавил Никитин. "Мы эти работы провели и знаем, как это делать. Наши технологии и, самое главное, наш накопленный опыт могут быть востребованы в Китае. Китайские коллеги заинтересованы в том, чтобы наиболее эффективно выводить из эксплуатации свои объекты ядерного наследия, в частности, промышленные уран-графитовые реакторы", - отметил он. По словам Никитина, надо отдать должное профессионализму китайских специалистов и динамике развития атомной энергетики в КНР. "Несмотря на то, что у нас общие корни, Китай активно развивает свои собственные технологии. Мы также открыты к сотрудничеству и кооперации. Это не одностороннее, а двустороннее движение – и Россия, и Китай представляют свои лучшие и эффективные решения, и нам есть что перенять друг у друга", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872963720.html

https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html

https://ria.ru/20230511/toplivo-1870921469.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл