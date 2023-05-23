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Ракету со спутником "Кондор-ФКА" вывезли на стартовый комплекс на Восточном - РИА Новости, 23.05.2023
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06:41 23.05.2023 (обновлено: 10:32 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/raketa-1873530603.html
Ракету со спутником "Кондор-ФКА" вывезли на стартовый комплекс на Восточном
Ракету со спутником "Кондор-ФКА" вывезли на стартовый комплекс на Восточном - РИА Новости, 23.05.2023
Ракету со спутником "Кондор-ФКА" вывезли на стартовый комплекс на Восточном
Ракету "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" установили на стартовом столе космодрома Восточный, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T06:41
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" установили на стартовом столе космодрома Восточный, сообщается на сайте "Роскосмоса". &quot;Ракета &quot;Союз-2.1а&quot; с первым радиолокационным спутником &quot;Кондор-ФКА&quot; вывезена на стартовый комплекс Восточного!&quot; — говорится в публикации.После установки ракеты в вертикальное положение специалисты продолжили готовить ее к пуску. Старт намечен на 00:14 мск 27 мая. Это будет первый пуск с Восточного в 2023 году."Кондор" — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Первые два спутника запустили на орбиту в 2013-2014 годах.
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Ракету со спутником "Кондор-ФКА" вывезли на стартовый комплекс на Восточном

"Роскосмос": ракету со спутником "Кондор-ФКА" вывезли на стартовый комплекс на Восточном

© Фото : Космический центр "Восточный" (ЦЭНКИ)Ракета космического назначения "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1 на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный. 23 мая 2023
Ракета космического назначения Союз-2.1а с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли Кондор-ФКА №1 на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Космический центр "Восточный" (ЦЭНКИ)
Ракета космического назначения "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1 на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный. 23 мая 2023
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" установили на стартовом столе космодрома Восточный, сообщается на сайте "Роскосмоса".
«

"Ракета "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезена на стартовый комплекс Восточного!" — говорится в публикации.

После установки ракеты в вертикальное положение специалисты продолжили готовить ее к пуску. Старт намечен на 00:14 мск 27 мая. Это будет первый пуск с Восточного в 2023 году.
"Кондор" — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Первые два спутника запустили на орбиту в 2013-2014 годах.
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