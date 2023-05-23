https://ria.ru/20230523/raketa-1873530603.html

Ракету со спутником "Кондор-ФКА" вывезли на стартовый комплекс на Восточном

Ракету со спутником "Кондор-ФКА" вывезли на стартовый комплекс на Восточном - РИА Новости, 23.05.2023

Ракету со спутником "Кондор-ФКА" вывезли на стартовый комплекс на Восточном

Ракету "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" установили на стартовом столе космодрома Восточный, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T06:41

2023-05-23T06:41

2023-05-23T10:32

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" установили на стартовом столе космодрома Восточный, сообщается на сайте "Роскосмоса". "Ракета "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезена на стартовый комплекс Восточного!" — говорится в публикации.После установки ракеты в вертикальное положение специалисты продолжили готовить ее к пуску. Старт намечен на 00:14 мск 27 мая. Это будет первый пуск с Восточного в 2023 году."Кондор" — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Первые два спутника запустили на орбиту в 2013-2014 годах.

https://ria.ru/20230521/raketa-1873198873.html

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