https://ria.ru/20230523/rabota-1873568407.html

В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков

В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков - РИА Новости, 23.05.2023

В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился обеспечить временными рабочими местами в летние каникулы 40% подростков, для этого в регионе заработал новый... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:40

2023-05-23T11:40

2023-05-23T11:40

кемеровская область

общество

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820234527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e6ce99db977bfc9f5a07616aeafdecf.jpg

КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился обеспечить временными рабочими местами в летние каникулы 40% подростков, для этого в регионе заработал новый проект по трудоустройству, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "В Кузбассе стартовала кампания по трудоустройству подростков на время летних каникул. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева временными рабочими местами в различных сферах деятельности должны быть обеспечены не менее 40% несовершеннолетних кузбассовцев в возрасте 14-17 лет. Для этого региональное министерство труда и занятости населения запустило проект по трудоустройству старших школьников #ТрудовойДесант", – говорится в сообщении. "Новый проект поможет найти работу летом почти половине кузбасских подростков. Как показал опыт прошлых лет, они хотят трудиться во время каникул. В 2022 году работу нашли более 17 тысяч юношей и девушек, в этом году мы можем предложить еще больше вакансий. Это весомое финансовое подспорье, особенно для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Также приоритет при трудоустройстве получают "трудные" подростки и дети-сироты. Для каждого это реальный шанс почувствовать себя самостоятельными, выбрать будущее дело по душе, встретить наставника и встать на правильный путь", – приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что рабочие места для школьников предоставят учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, а также организации досуга и развлечений. Несовершеннолетние займутся озеленением и благоустройством территорий, посильными сельхозработами, будут работать вожатыми в школьных лагерях и на детских площадках, помогать престарелым и инвалидам. Отмечается, что школьникам гарантируется официальное трудоустройство. Работодатель выплачивает им заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени. Дополнительно служба занятости выплачивает материальную поддержку в размере 1950 рублей в месяц. В рамках концепции "Кузбасское лето" этим летом будут работать 297 трудовых бригад и объединений, их участниками станут 11 тысяч школьников. В Гурьевском, Ижморском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Юргинском и Тисульском округах организованы 29 агрообъединений, в них ребята будут выращивать картофель и другие овощи, а урожай передадут в столовые школ. Кроме того, летом занятость детей обеспечат 104 трудовых лагеря в 23 территориях. Они примут более 5 тысяч подростков. Работу ребят будут курировать педагоги, психологи и социальные работники. В программу также включены культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсии и конкурсы. Более 5 тысяч школьников будут работать в волонтерских отрядах. Младшие ребята принимают участие в ежегодной акции "Добро не уходит на каникулы". Школьники поддержат пожилых и одиноких людей, помогут в организации досуга младших школьников.

https://ria.ru/20230503/trudoustroystvo-1869468023.html

https://ria.ru/20230414/trudoustroystvo-1865346597.html

https://ria.ru/20230517/stavropole-1872431666.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемеровская область, общество, сергей цивилев