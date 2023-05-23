Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/rabota-1873568407.html
В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков
В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков - РИА Новости, 23.05.2023
В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился обеспечить временными рабочими местами в летние каникулы 40% подростков, для этого в регионе заработал новый... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:40
2023-05-23T11:40
кемеровская область
общество
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820234527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e6ce99db977bfc9f5a07616aeafdecf.jpg
КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился обеспечить временными рабочими местами в летние каникулы 40% подростков, для этого в регионе заработал новый проект по трудоустройству, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "В Кузбассе стартовала кампания по трудоустройству подростков на время летних каникул. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева временными рабочими местами в различных сферах деятельности должны быть обеспечены не менее 40% несовершеннолетних кузбассовцев в возрасте 14-17 лет. Для этого региональное министерство труда и занятости населения запустило проект по трудоустройству старших школьников #ТрудовойДесант", – говорится в сообщении. "Новый проект поможет найти работу летом почти половине кузбасских подростков. Как показал опыт прошлых лет, они хотят трудиться во время каникул. В 2022 году работу нашли более 17 тысяч юношей и девушек, в этом году мы можем предложить еще больше вакансий. Это весомое финансовое подспорье, особенно для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Также приоритет при трудоустройстве получают "трудные" подростки и дети-сироты. Для каждого это реальный шанс почувствовать себя самостоятельными, выбрать будущее дело по душе, встретить наставника и встать на правильный путь", – приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что рабочие места для школьников предоставят учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, а также организации досуга и развлечений. Несовершеннолетние займутся озеленением и благоустройством территорий, посильными сельхозработами, будут работать вожатыми в школьных лагерях и на детских площадках, помогать престарелым и инвалидам. Отмечается, что школьникам гарантируется официальное трудоустройство. Работодатель выплачивает им заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени. Дополнительно служба занятости выплачивает материальную поддержку в размере 1950 рублей в месяц. В рамках концепции "Кузбасское лето" этим летом будут работать 297 трудовых бригад и объединений, их участниками станут 11 тысяч школьников. В Гурьевском, Ижморском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Юргинском и Тисульском округах организованы 29 агрообъединений, в них ребята будут выращивать картофель и другие овощи, а урожай передадут в столовые школ. Кроме того, летом занятость детей обеспечат 104 трудовых лагеря в 23 территориях. Они примут более 5 тысяч подростков. Работу ребят будут курировать педагоги, психологи и социальные работники. В программу также включены культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсии и конкурсы. Более 5 тысяч школьников будут работать в волонтерских отрядах. Младшие ребята принимают участие в ежегодной акции "Добро не уходит на каникулы". Школьники поддержат пожилых и одиноких людей, помогут в организации досуга младших школьников.
https://ria.ru/20230503/trudoustroystvo-1869468023.html
https://ria.ru/20230414/trudoustroystvo-1865346597.html
https://ria.ru/20230517/stavropole-1872431666.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820234527_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2be7bcb93a25e530db3ada4fc0163572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, общество, сергей цивилев
Кемеровская область, Общество, Сергей Цивилев
В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков

Кузбасский губернатор Цивилев распорядился трудоустроить 40 процентов подростков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился обеспечить временными рабочими местами в летние каникулы 40% подростков, для этого в регионе заработал новый проект по трудоустройству, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"В Кузбассе стартовала кампания по трудоустройству подростков на время летних каникул. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева временными рабочими местами в различных сферах деятельности должны быть обеспечены не менее 40% несовершеннолетних кузбассовцев в возрасте 14-17 лет. Для этого региональное министерство труда и занятости населения запустило проект по трудоустройству старших школьников #ТрудовойДесант", – говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков
3 мая, 17:25
"Новый проект поможет найти работу летом почти половине кузбасских подростков. Как показал опыт прошлых лет, они хотят трудиться во время каникул. В 2022 году работу нашли более 17 тысяч юношей и девушек, в этом году мы можем предложить еще больше вакансий. Это весомое финансовое подспорье, особенно для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Также приоритет при трудоустройстве получают "трудные" подростки и дети-сироты. Для каждого это реальный шанс почувствовать себя самостоятельными, выбрать будущее дело по душе, встретить наставника и встать на правильный путь", – приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
Уточняется, что рабочие места для школьников предоставят учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, а также организации досуга и развлечений. Несовершеннолетние займутся озеленением и благоустройством территорий, посильными сельхозработами, будут работать вожатыми в школьных лагерях и на детских площадках, помогать престарелым и инвалидам. Отмечается, что школьникам гарантируется официальное трудоустройство. Работодатель выплачивает им заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени. Дополнительно служба занятости выплачивает материальную поддержку в размере 1950 рублей в месяц.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
150 предприятий Приангарья участвуют в ярмарке трудоустройства
14 апреля, 14:52
В рамках концепции "Кузбасское лето" этим летом будут работать 297 трудовых бригад и объединений, их участниками станут 11 тысяч школьников. В Гурьевском, Ижморском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Юргинском и Тисульском округах организованы 29 агрообъединений, в них ребята будут выращивать картофель и другие овощи, а урожай передадут в столовые школ.
Кроме того, летом занятость детей обеспечат 104 трудовых лагеря в 23 территориях. Они примут более 5 тысяч подростков. Работу ребят будут курировать педагоги, психологи и социальные работники. В программу также включены культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсии и конкурсы.
Более 5 тысяч школьников будут работать в волонтерских отрядах. Младшие ребята принимают участие в ежегодной акции "Добро не уходит на каникулы". Школьники поддержат пожилых и одиноких людей, помогут в организации досуга младших школьников.
Подросток работает за станком - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
На Ставрополье временно трудоустроят не менее 8 тысяч подростков
17 мая, 16:09
 
Кемеровская областьОбществоСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала