https://ria.ru/20230523/rabota-1873568407.html
В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков
В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков - РИА Новости, 23.05.2023
В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился обеспечить временными рабочими местами в летние каникулы 40% подростков, для этого в регионе заработал новый... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:40
2023-05-23T11:40
2023-05-23T11:40
кемеровская область
общество
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился обеспечить временными рабочими местами в летние каникулы 40% подростков, для этого в регионе заработал новый проект по трудоустройству, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "В Кузбассе стартовала кампания по трудоустройству подростков на время летних каникул. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева временными рабочими местами в различных сферах деятельности должны быть обеспечены не менее 40% несовершеннолетних кузбассовцев в возрасте 14-17 лет. Для этого региональное министерство труда и занятости населения запустило проект по трудоустройству старших школьников #ТрудовойДесант", – говорится в сообщении. "Новый проект поможет найти работу летом почти половине кузбасских подростков. Как показал опыт прошлых лет, они хотят трудиться во время каникул. В 2022 году работу нашли более 17 тысяч юношей и девушек, в этом году мы можем предложить еще больше вакансий. Это весомое финансовое подспорье, особенно для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Также приоритет при трудоустройстве получают "трудные" подростки и дети-сироты. Для каждого это реальный шанс почувствовать себя самостоятельными, выбрать будущее дело по душе, встретить наставника и встать на правильный путь", – приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что рабочие места для школьников предоставят учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, а также организации досуга и развлечений. Несовершеннолетние займутся озеленением и благоустройством территорий, посильными сельхозработами, будут работать вожатыми в школьных лагерях и на детских площадках, помогать престарелым и инвалидам. Отмечается, что школьникам гарантируется официальное трудоустройство. Работодатель выплачивает им заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени. Дополнительно служба занятости выплачивает материальную поддержку в размере 1950 рублей в месяц. В рамках концепции "Кузбасское лето" этим летом будут работать 297 трудовых бригад и объединений, их участниками станут 11 тысяч школьников. В Гурьевском, Ижморском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Юргинском и Тисульском округах организованы 29 агрообъединений, в них ребята будут выращивать картофель и другие овощи, а урожай передадут в столовые школ. Кроме того, летом занятость детей обеспечат 104 трудовых лагеря в 23 территориях. Они примут более 5 тысяч подростков. Работу ребят будут курировать педагоги, психологи и социальные работники. В программу также включены культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсии и конкурсы. Более 5 тысяч школьников будут работать в волонтерских отрядах. Младшие ребята принимают участие в ежегодной акции "Добро не уходит на каникулы". Школьники поддержат пожилых и одиноких людей, помогут в организации досуга младших школьников.
https://ria.ru/20230503/trudoustroystvo-1869468023.html
https://ria.ru/20230414/trudoustroystvo-1865346597.html
https://ria.ru/20230517/stavropole-1872431666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, общество, сергей цивилев
Кемеровская область, Общество, Сергей Цивилев
В Кузбассе по поручению Цивилева трудоустроят 40 процентов подростков
Кузбасский губернатор Цивилев распорядился трудоустроить 40 процентов подростков
КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился обеспечить временными рабочими местами в летние каникулы 40% подростков, для этого в регионе заработал новый проект по трудоустройству, сообщает пресс-служба
правительства Кемеровской области.
"В Кузбассе стартовала кампания по трудоустройству подростков на время летних каникул. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева временными рабочими местами в различных сферах деятельности должны быть обеспечены не менее 40% несовершеннолетних кузбассовцев в возрасте 14-17 лет. Для этого региональное министерство труда и занятости населения запустило проект по трудоустройству старших школьников #ТрудовойДесант", – говорится в сообщении.
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"Новый проект поможет найти работу летом почти половине кузбасских подростков. Как показал опыт прошлых лет, они хотят трудиться во время каникул. В 2022 году работу нашли более 17 тысяч юношей и девушек, в этом году мы можем предложить еще больше вакансий. Это весомое финансовое подспорье, особенно для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Также приоритет при трудоустройстве получают "трудные" подростки и дети-сироты. Для каждого это реальный шанс почувствовать себя самостоятельными, выбрать будущее дело по душе, встретить наставника и встать на правильный путь", – приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
Уточняется, что рабочие места для школьников предоставят учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, а также организации досуга и развлечений. Несовершеннолетние займутся озеленением и благоустройством территорий, посильными сельхозработами, будут работать вожатыми в школьных лагерях и на детских площадках, помогать престарелым и инвалидам. Отмечается, что школьникам гарантируется официальное трудоустройство. Работодатель выплачивает им заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени. Дополнительно служба занятости выплачивает материальную поддержку в размере 1950 рублей в месяц.
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В рамках концепции "Кузбасское лето" этим летом будут работать 297 трудовых бригад и объединений, их участниками станут 11 тысяч школьников. В Гурьевском, Ижморском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком
, Прокопьевском, Промышленновском, Юргинском и Тисульском округах организованы 29 агрообъединений, в них ребята будут выращивать картофель и другие овощи, а урожай передадут в столовые школ.
Кроме того, летом занятость детей обеспечат 104 трудовых лагеря в 23 территориях. Они примут более 5 тысяч подростков. Работу ребят будут курировать педагоги, психологи и социальные работники. В программу также включены культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсии и конкурсы.
Более 5 тысяч школьников будут работать в волонтерских отрядах. Младшие ребята принимают участие в ежегодной акции "Добро не уходит на каникулы". Школьники поддержат пожилых и одиноких людей, помогут в организации досуга младших школьников.
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