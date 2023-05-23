https://ria.ru/20230523/puteshestviya-1873376035.html

"Автопутешествия — это круто!" Дирижер-дальнобойщик о "свободе на колесах"

"Автопутешествия — это круто!" Дирижер-дальнобойщик о "свободе на колесах" - РИА Новости, 23.05.2023

"Автопутешествия — это круто!" Дирижер-дальнобойщик о "свободе на колесах"

Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио "Орфей", заслуженный артист России Сергей Кондрашев объехал на машине всю страну и... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:00

2023-05-23T08:00

2023-05-23T08:04

туризм

путешествия

сергей прокофьев

европа

россия

интервью - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873366564_0:267:3092:2006_1920x0_80_0_0_0e1940b5543d5d68753b64d5867ee013.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Светлана Давыдова. Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио "Орфей", заслуженный артист России Сергей Кондрашев объехал на машине всю страну и Европу, поэтому называет себя дирижером-дальнобойщиком. В интервью РИА Новости он рассказал, почему навсегда отказывался от самолетов, как духи пустили его на священную гору в Карелиии и зачем его преследовал орлан-белохвост в ненецкой тундре.Путешествия в моей жизни играют огромную роль. И соперничают с профессией. Именно в поездках я черпаю вдохновение и силы.Но от работы я это отделяю. Совсем не то — видеть новые места мельком. Например, в США я проехал на автомобиле всего в 100 километрах от Ниагарского водопада, однако возможности отклониться от маршрута, чтобы его посетить, не было. А Большой каньон увидел только из иллюминатора самолета!Стараюсь и в выходные не сидеть на месте. Беру пример с великого русского композитора Сергея Прокофьева, который был заядлым автомобилистом и гастрономическим туристом.Путешествую с друзьями — многолетними попутчиками. Проверенная годами команда, с которой мы прошли огонь и воду.За рубежом был первый раз в Австрии, в 1995-м, на гастролях. Вена потрясла настолько, что, нарушив визовые правила, мы задержались еще на несколько дней. Заплатили штраф на границе.На автомобиле путешествовал еще с родителями в детстве. Посетили село Константиново Рязанской области, есенинские места. А потом, когда получил права, отправлялся "куда глаза глядят" — и на Волгу в Кимры, и по Золотому кольцу.Автопутешествия дают свободу. От билетов, расписания, задержек или опозданий транспорта и нервов, с этим связанных. А еще багажный комфорт. Не нужно постоянно что-то регистрировать, тащить.На автомобиле ты видишь калейдоскоп пейзажей, климатических зон. Слышишь, как диалекты и языки сменяют друг друга. Культура возникает на твоих глазах в реальном времени.Главное — заранее спланировать маршрут. Потому что такое путешествие занимает гораздо больше времени.Окончательно я отказался от авиатранспорта 16 лет назад. Тогда чартер от туроператора задержали на 12 часов без объяснения причин. И все это время я и еще 300 пассажиров маялись в душном "накопителе" маленького черногорского аэропорта без воды и еды. После этого в моей жизни не было ни туроператоров, ни чартеров.За 15 лет я объехал на машине 41 страну. Это почти все государства Европы, некоторые азиатские, США. Много раз бывал на Ла-Манше, дважды на мысе Нордкап (самая северная точка континента). Остался еще Гибралтар.В России побывал практически везде, кроме Камчатки. Но открытий впереди множество. Уникальное свойство страны для путешественника — ее бесконечность!Самое неизгладимое впечатление на меня произвела гора Воттавара в центральной Карелии. Как известно, настоящих пиков там нет. И вдруг посреди страны озер и лесов возник этот скальный массив высотой 417 метров с невероятно живописными валунами!Добраться до Воттавары трудно: около 150 километров грунтовки, а потом еще 25 бездорожья с огромными лужами по пояс. Восхождение занимает минут 40, виды просто потрясающие! Сказочности и фантасмагоричности пейзажу добавляют хвойные деревца, причудливо изогнутые, — на единственной возвышенности посреди огромной равнины дуют сильные ветра. Некоторые елочки противостоят их напору, а многие засохли и выглядят как декорации к загадочной и немного страшной театральной постановке.Карельская гора была древним капищем саамов, духи этого народа с тысячелетней историей рады не всем путешественникам. На Воттоваару можно и не попасть с первого раза. Но нам повезло.Мне гораздо ближе север и его суровая природа, нежели изнеженный юг с жарой. Для жителя мегаполиса важно побыть какое-то время в тишине, там, где нет суеты.В Норвегии меня очень удивили удаленные от благ цивилизации домики-дачки — "хютта", или такие же рыбацкие "рорбу" у воды. Порой нет ни электричества, ни воды, но людям там хорошо. Очень отрадно, что подобные места появляются и у нас в России — я имею в виду экоотели.Приятно удивил Нарьян-Мар — столица Ненецкого автономного округа. Сохранились старинные деревянные здания почты и администрации. Обветшалые бараки сносят, а на их месте возникают современные комфортные красивые и теплые дома. Много новых презентабельных строений — офисов нефтедобывающих компаний. Видно, что в регионе кипит жизнь. Люди очень отзывчивые и общительные.Недавно я посетил ненецкую тундру, где достроили автомобильную дорогу на "большую землю", как говорят северяне. Тундра — это хрупкая экосистема, там как на другой планете. Для жителя большого города ощущения достаточно экстремальные. Ты находишься посреди ледяной пустыни, где вокруг на сотни километров нет никакого жилья, а автомобиль встречается раз в час. Едешь и на краю дороги видишь какую-то зверюшку, которая при ближайшем рассмотрении оказывается пушистой ондатрой. А потом еще несколько километров над машиной летит огромный орлан-белохвост. Видимо, выясняя для себя, подходишь ли ты в качестве добычи.Через тундру ехать нестрашно, в сложных ситуациях помогут, в беде не бросят. Чему мы и оказались свидетелями: застрявший в перемете (сугроб, наметенный пургой через дорогу. — Прим. ред.) грузовик, перекрывший движение, откапывали всем миром.А какие потрясающие блюда из оленины и северной рыбы! К сожалению, до средней полосы России хариус, сиг или омуль не довозят.Мечтаю проехать от Москвы до Владивостока. Уже давно достроена трасса, а я еще там не побывал. Не был и на Алтае, и на Байкале. Планов очень много! Хватило бы времени. Не бойтесь путешествовать!

https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

путешествия, сергей прокофьев, европа, россия, интервью - туризм