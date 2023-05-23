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ГД приняла в I чтении проект об установлении 12 мая Днем воинской славы - РИА Новости, 23.05.2023
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15:33 23.05.2023
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ГД приняла в I чтении проект об установлении 12 мая Днем воинской славы
ГД приняла в I чтении проект об установлении 12 мая Днем воинской славы - РИА Новости, 23.05.2023
ГД приняла в I чтении проект об установлении 12 мая Днем воинской славы
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об установлении Днем воинской славы 12 мая - День полного освобождения города... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:33
2023-05-23T15:33
севастополь
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об установлении Днем воинской славы 12 мая - День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск. "Настоящий законопроект разработан с целью дополнить существующий федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" днем воинской славы 12 мая - День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск (1944 год)", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. В пояснительных материалах отмечается, что данная инициатива будет иметь важное значение для "воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине". В финансово-экономическом обосновании к проекту подчеркивается, что инициатива предусматривает возможность проведения мероприятий, посвященных памятным датам.
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севастополь, госдума рф, россия
Севастополь, Госдума РФ, Россия
ГД приняла в I чтении проект об установлении 12 мая Днем воинской славы

Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении 12 мая Днем воинской славы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об установлении Днем воинской славы 12 мая - День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск.
"Настоящий законопроект разработан с целью дополнить существующий федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" днем воинской славы 12 мая - День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск (1944 год)", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
В пояснительных материалах отмечается, что данная инициатива будет иметь важное значение для "воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине".
В финансово-экономическом обосновании к проекту подчеркивается, что инициатива предусматривает возможность проведения мероприятий, посвященных памятным датам.
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