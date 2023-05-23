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ГД приняла в I чтении проект об установлении 12 мая Днем воинской славы

ГД приняла в I чтении проект об установлении 12 мая Днем воинской славы - РИА Новости, 23.05.2023

ГД приняла в I чтении проект об установлении 12 мая Днем воинской славы

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об установлении Днем воинской славы 12 мая - День полного освобождения города... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:33

2023-05-23T15:33

2023-05-23T15:33

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об установлении Днем воинской славы 12 мая - День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск. "Настоящий законопроект разработан с целью дополнить существующий федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" днем воинской славы 12 мая - День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск (1944 год)", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. В пояснительных материалах отмечается, что данная инициатива будет иметь важное значение для "воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине". В финансово-экономическом обосновании к проекту подчеркивается, что инициатива предусматривает возможность проведения мероприятий, посвященных памятным датам.

https://ria.ru/20221118/mariupol-1832539071.html

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севастополь, госдума рф, россия