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Россия с избытком обеспечивает спрос на продовольствие, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.05.2023
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08:36 23.05.2023
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Россия с избытком обеспечивает спрос на продовольствие, заявил Мишустин
Россия с избытком обеспечивает спрос на продовольствие, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.05.2023
Россия с избытком обеспечивает спрос на продовольствие, заявил Мишустин
Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:36
2023-05-23T08:36
экономика
михаил мишустин
россия
китай
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая на российско-китайском бизнес-форуме, он отметил, что Россия по целому ряду экономических параметров ощутимо выросла. "Так, в прошлом году достигли нового исторического максимума по сбору зерновых - сто пятьдесят семь миллионов тонн. Значительно превзойдя даже достижения Советского Союза. Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу", - сказал Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия, китай
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Китай
Россия с избытком обеспечивает спрос на продовольствие, заявил Мишустин

Мишустин: Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, мясо и рыбу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая на российско-китайском бизнес-форуме, он отметил, что Россия по целому ряду экономических параметров ощутимо выросла.
«
"Так, в прошлом году достигли нового исторического максимума по сбору зерновых - сто пятьдесят семь миллионов тонн. Значительно превзойдя даже достижения Советского Союза. Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияКитай
 
 
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