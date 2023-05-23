Рейтинг@Mail.ru
Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
13:12 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/produktsiya-1873597810.html
Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза
Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза - РИА Новости, 23.05.2023
Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза
Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в три раза увеличит объем выпускаемой продукции в 2023 году, сообщил генеральный директор предприятия... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:12
2023-05-23T13:12
краснодарский край
россия
краснодарский край
москва
михаил иванов
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c39e1de5a02f3572493a49816a918b88.jpg
КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в три раза увеличит объем выпускаемой продукции в 2023 году, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Коваль. По данным пресс-службы администрации Кубани, линейка продукции Южного завода тяжелого станкостроения представлена в Москве заместителю министра промышленности и торговли РФ Михаилу Иванову на 23-й международной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" – "Металлообработка-2023". "В этом году собираемся увеличить объем отгрузки в три раза – до трех миллиардов рублей. Намерены выпустить 23 станка, в том числе первую партию продукции новой линейки. Это вертикальный фрезерный пятикоординатный обрабатывающий центр, созданный практически полностью из российских компонентов", – передает пресс-служба слова Коваля. Отмечается, что предприятие благодаря государственной поддержке полностью освоило линейку продукции, выпускаемой на бывшем заводе имени Седина. В 2022 году было произведено 12 станков и обрабатывающих центров, таким образом объем отгруженной продукции вырос в полтора раза. Также завод наладил серийное производство для нефтяной, судостроительной промышленности и энергетического машиностроения. "За последние четыре года в рамках региональных мер господдержки ЮЗТС предоставили более 109,4 миллиона рублей субсидий и льготных займов краевого Фонда развития промышленности. Средства направили на техническое переоснащение завода, что позволило увеличить линейку выпускаемой продукции", – добавил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. Южный завод тяжелого станкостроения был основан в 2016 году на базе завода имени Седина по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для восстановления станкоинструментальной отрасли в регионе. Завод имеет статус российского производителя, что позволяет поставлять оборудование на все крупные предприятия. По итогам 2022 года ЮЗТС вошел в пятерку лучших аналогичных предприятий в России, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230522/subsidii-1873498373.html
https://ria.ru/20230522/kuban-1873401331.html
россия
краснодарский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_83f7718b1b902d4686e74854a5c69140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, москва, михаил иванов, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Россия, Краснодарский край, Москва, Михаил Иванов, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности
Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза

Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем выпускаемой продукции в три раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в три раза увеличит объем выпускаемой продукции в 2023 году, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Коваль.
По данным пресс-службы администрации Кубани, линейка продукции Южного завода тяжелого станкостроения представлена в Москве заместителю министра промышленности и торговли РФ Михаилу Иванову на 23-й международной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" – "Металлообработка-2023".
Молоко - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
На Кубани увеличат субсидии для фермеров за реализованное молоко
22 мая, 20:18
"В этом году собираемся увеличить объем отгрузки в три раза – до трех миллиардов рублей. Намерены выпустить 23 станка, в том числе первую партию продукции новой линейки. Это вертикальный фрезерный пятикоординатный обрабатывающий центр, созданный практически полностью из российских компонентов", – передает пресс-служба слова Коваля.
Отмечается, что предприятие благодаря государственной поддержке полностью освоило линейку продукции, выпускаемой на бывшем заводе имени Седина. В 2022 году было произведено 12 станков и обрабатывающих центров, таким образом объем отгруженной продукции вырос в полтора раза. Также завод наладил серийное производство для нефтяной, судостроительной промышленности и энергетического машиностроения.
"За последние четыре года в рамках региональных мер господдержки ЮЗТС предоставили более 109,4 миллиона рублей субсидий и льготных займов краевого Фонда развития промышленности. Средства направили на техническое переоснащение завода, что позволило увеличить линейку выпускаемой продукции", – добавил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.
Южный завод тяжелого станкостроения был основан в 2016 году на базе завода имени Седина по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для восстановления станкоинструментальной отрасли в регионе. Завод имеет статус российского производителя, что позволяет поставлять оборудование на все крупные предприятия. По итогам 2022 года ЮЗТС вошел в пятерку лучших аналогичных предприятий в России, добавляют в пресс-службе.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Власти дополнили план развития экономики Кубани новыми мерами поддержки
22 мая, 13:18
 
Краснодарский крайРоссияКраснодарский крайМоскваМихаил ИвановВениамин КондратьевФонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала