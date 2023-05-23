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Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза
Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза - РИА Новости, 23.05.2023
Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза
Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в три раза увеличит объем выпускаемой продукции в 2023 году, сообщил генеральный директор предприятия... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:12
2023-05-23T13:12
2023-05-23T13:12
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КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в три раза увеличит объем выпускаемой продукции в 2023 году, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Коваль. По данным пресс-службы администрации Кубани, линейка продукции Южного завода тяжелого станкостроения представлена в Москве заместителю министра промышленности и торговли РФ Михаилу Иванову на 23-й международной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" – "Металлообработка-2023". "В этом году собираемся увеличить объем отгрузки в три раза – до трех миллиардов рублей. Намерены выпустить 23 станка, в том числе первую партию продукции новой линейки. Это вертикальный фрезерный пятикоординатный обрабатывающий центр, созданный практически полностью из российских компонентов", – передает пресс-служба слова Коваля. Отмечается, что предприятие благодаря государственной поддержке полностью освоило линейку продукции, выпускаемой на бывшем заводе имени Седина. В 2022 году было произведено 12 станков и обрабатывающих центров, таким образом объем отгруженной продукции вырос в полтора раза. Также завод наладил серийное производство для нефтяной, судостроительной промышленности и энергетического машиностроения. "За последние четыре года в рамках региональных мер господдержки ЮЗТС предоставили более 109,4 миллиона рублей субсидий и льготных займов краевого Фонда развития промышленности. Средства направили на техническое переоснащение завода, что позволило увеличить линейку выпускаемой продукции", – добавил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. Южный завод тяжелого станкостроения был основан в 2016 году на базе завода имени Седина по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для восстановления станкоинструментальной отрасли в регионе. Завод имеет статус российского производителя, что позволяет поставлять оборудование на все крупные предприятия. По итогам 2022 года ЮЗТС вошел в пятерку лучших аналогичных предприятий в России, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230522/subsidii-1873498373.html
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россия, краснодарский край, москва, михаил иванов, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Россия, Краснодарский край, Москва, Михаил Иванов, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности
Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза
Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем выпускаемой продукции в три раза