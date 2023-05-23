https://ria.ru/20230523/produktsiya-1873597810.html

Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза

Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза - РИА Новости, 23.05.2023

Производитель тяжелых станков на Кубани увеличит объем продукции в три раза

Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в три раза увеличит объем выпускаемой продукции в 2023 году, сообщил генеральный директор предприятия... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:12

2023-05-23T13:12

2023-05-23T13:12

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КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в три раза увеличит объем выпускаемой продукции в 2023 году, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Коваль. По данным пресс-службы администрации Кубани, линейка продукции Южного завода тяжелого станкостроения представлена в Москве заместителю министра промышленности и торговли РФ Михаилу Иванову на 23-й международной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" – "Металлообработка-2023". "В этом году собираемся увеличить объем отгрузки в три раза – до трех миллиардов рублей. Намерены выпустить 23 станка, в том числе первую партию продукции новой линейки. Это вертикальный фрезерный пятикоординатный обрабатывающий центр, созданный практически полностью из российских компонентов", – передает пресс-служба слова Коваля. Отмечается, что предприятие благодаря государственной поддержке полностью освоило линейку продукции, выпускаемой на бывшем заводе имени Седина. В 2022 году было произведено 12 станков и обрабатывающих центров, таким образом объем отгруженной продукции вырос в полтора раза. Также завод наладил серийное производство для нефтяной, судостроительной промышленности и энергетического машиностроения. "За последние четыре года в рамках региональных мер господдержки ЮЗТС предоставили более 109,4 миллиона рублей субсидий и льготных займов краевого Фонда развития промышленности. Средства направили на техническое переоснащение завода, что позволило увеличить линейку выпускаемой продукции", – добавил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. Южный завод тяжелого станкостроения был основан в 2016 году на базе завода имени Седина по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для восстановления станкоинструментальной отрасли в регионе. Завод имеет статус российского производителя, что позволяет поставлять оборудование на все крупные предприятия. По итогам 2022 года ЮЗТС вошел в пятерку лучших аналогичных предприятий в России, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230522/subsidii-1873498373.html

https://ria.ru/20230522/kuban-1873401331.html

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россия, краснодарский край, москва, михаил иванов, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности