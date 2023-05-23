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В России за сутки потушили 104 природных пожара - РИА Новости, 23.05.2023
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08:51 23.05.2023
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В России за сутки потушили 104 природных пожара
В России за сутки потушили 104 природных пожара - РИА Новости, 23.05.2023
В России за сутки потушили 104 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 104 природных пожара на площади 5861 гектар, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:51
2023-05-23T08:51
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 104 природных пожара на площади 5861 гектар, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.05.2023 года в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 104 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 5861 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи 23 мая в стране действовало 65 лесных пожаров на площади 7701 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действуют пять пожаров на площади 3380 гектаров.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 104 природных пожара

Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 104 природных пожара в России за сутки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС тушат природный пожар в Курганской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат природный пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат природный пожар в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 104 природных пожара на площади 5861 гектар, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.05.2023 года в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 104 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 5861 гектар", - говорится в сообщении.
К полуночи 23 мая в стране действовало 65 лесных пожаров на площади 7701 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действуют пять пожаров на площади 3380 гектаров.
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