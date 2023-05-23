https://ria.ru/20230523/pozhar-1873697469.html

Во Владивостоке спасли восемь человек из пожара в многоэтажке

Во Владивостоке спасли восемь человек из пожара в многоэтажке - РИА Новости, 23.05.2023

Во Владивостоке спасли восемь человек из пожара в многоэтажке

Пожарные во вторник спасли восемь человек из огня в девятиэтажном жилом доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:32

2023-05-23T17:32

2023-05-23T17:32

происшествия

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Пожарные во вторник спасли восемь человек из огня в девятиэтажном жилом доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю. По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Волкова поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 18.02 (11.02 мск). На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 7-м этаже "вырывалось пламя, шел густой чёрный дым". "Звеньями газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей... из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств было спасено восемь человек... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По словам начальника дежурной смены Виталия Кривцова, слова которого приводятся в сообщении, подъезд к дому осложняли припаркованные автомобили. "Чтобы проникнуть в горящую квартиру, пожарным пришлось взламывать металлическую дверь. Тушение пожара осложняла высокая температура в квартире и на седьмом и восьмом этажах лестничной клетки", - рассказал Кривцов. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Площадь огня составила около 85 квадратных метров: одна из квартир на седьмом этаже полностью выгорела изнутри, частично повреждена огнём квартира выше этажом и три балкона.

https://ria.ru/20230513/mchs-1871452932.html

https://ria.ru/20230512/minipig-1871390911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, владивосток, приморский край, россия