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Во Владивостоке спасли восемь человек из пожара в многоэтажке - РИА Новости, 23.05.2023
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17:32 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/pozhar-1873697469.html
Во Владивостоке спасли восемь человек из пожара в многоэтажке
Во Владивостоке спасли восемь человек из пожара в многоэтажке - РИА Новости, 23.05.2023
Во Владивостоке спасли восемь человек из пожара в многоэтажке
Пожарные во вторник спасли восемь человек из огня в девятиэтажном жилом доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:32
2023-05-23T17:32
происшествия
владивосток
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Пожарные во вторник спасли восемь человек из огня в девятиэтажном жилом доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю. По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Волкова поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 18.02 (11.02 мск). На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 7-м этаже "вырывалось пламя, шел густой чёрный дым". "Звеньями газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей... из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств было спасено восемь человек... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По словам начальника дежурной смены Виталия Кривцова, слова которого приводятся в сообщении, подъезд к дому осложняли припаркованные автомобили. "Чтобы проникнуть в горящую квартиру, пожарным пришлось взламывать металлическую дверь. Тушение пожара осложняла высокая температура в квартире и на седьмом и восьмом этажах лестничной клетки", - рассказал Кривцов. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Площадь огня составила около 85 квадратных метров: одна из квартир на седьмом этаже полностью выгорела изнутри, частично повреждена огнём квартира выше этажом и три балкона.
https://ria.ru/20230513/mchs-1871452932.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
Во Владивостоке спасли восемь человек из пожара в многоэтажке

Во Владивостоке пожарные спасли восемь человек из огня в девятиэтажном жилом доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Пожарные во вторник спасли восемь человек из огня в девятиэтажном жилом доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Волкова поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 18.02 (11.02 мск). На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 7-м этаже "вырывалось пламя, шел густой чёрный дым".
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"Звеньями газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей... из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств было спасено восемь человек... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По словам начальника дежурной смены Виталия Кривцова, слова которого приводятся в сообщении, подъезд к дому осложняли припаркованные автомобили.
"Чтобы проникнуть в горящую квартиру, пожарным пришлось взламывать металлическую дверь. Тушение пожара осложняла высокая температура в квартире и на седьмом и восьмом этажах лестничной клетки", - рассказал Кривцов.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Площадь огня составила около 85 квадратных метров: одна из квартир на седьмом этаже полностью выгорела изнутри, частично повреждена огнём квартира выше этажом и три балкона.
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