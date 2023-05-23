https://ria.ru/20230523/pozhar-1873540406.html

В Приангарье во время пожара в частном доме погибли дети

В Приангарье во время пожара в частном доме погибли дети - РИА Новости, 23.05.2023

В Приангарье во время пожара в частном доме погибли дети

В поселке Магистральный во время пожара погибли женщина и двое детей, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:08

2023-05-23T09:08

2023-05-23T09:08

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 23 мая - РИА Новости. В поселке Магистральный во время пожара погибли женщина и двое детей, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. По данным МЧС, пожар в двухквартирном доме поселка Магистральный начался около трех часов ночи (около 22.00 понедельника по мск). Возгорание обнаружили поздно, огонь успел распространиться на весь жилой дом и хозяйственные постройки. Из соседней квартиры эвакуировались шесть человек. На момент прибытия пожарных строения были полностью охвачены огнем на площади около 300 квадратных метров, произошло обрушение строительных конструкций. На месте пожара были обнаружены тела погибших: женщины 1983 года рождения и двоих ее детей, мальчика 2010 года рождения и девочки 2015 года рождения. Хозяин квартиры прибыл в ходе тушения пожара. "По факту гибели на пожаре в поселке Магистральный женщины и двух ее детей Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают следователи СК. Расследование дела взято на контроль сотрудниками прокуратуры.

https://ria.ru/20230522/pozhar-1873303925.html

https://ria.ru/20230522/pozhar-1873323581.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)