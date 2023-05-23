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В Воронеже ликвидировали пожар на складе пластиковых изделий - РИА Новости, 23.05.2023
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07:06 23.05.2023 (обновлено: 07:12 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/pozhar-1873531609.html
В Воронеже ликвидировали пожар на складе пластиковых изделий
В Воронеже ликвидировали пожар на складе пластиковых изделий - РИА Новости, 23.05.2023
В Воронеже ликвидировали пожар на складе пластиковых изделий
Пожарные ликвидировали возгорание площадью 250 квадратных метров на складе пластиковых изделий в Воронеже, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:06
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россия
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 250 квадратных метров на складе пластиковых изделий в Воронеже, сообщило ГУМЧС по региону. Информация о пожаре на складе пластиковых изделий по улице Цимлянская поступила спасателям в 21.05 мск понедельника. Изначально сообщалось о том, что площадь пожара в отдельно стоящем здании составила 200 квадратных метров, затем площадь пожара выросла до 250 квадратных метров. Пожар был локализован в 22.30 мск. "Пожар ликвидирован в 22:40 (мск)", - говорится в сообщении ГУМЧС. По информации ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Уточняется, что всего к ликвидации пожара привлекались 24 человека и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20230522/pozhar-1873323581.html
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже ликвидировали пожар на складе пластиковых изделий

МЧС: в Воронеже ликвидирован пожар на складе пластиковых изделий

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ на месте пожара
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 250 квадратных метров на складе пластиковых изделий в Воронеже, сообщило ГУМЧС по региону.
Информация о пожаре на складе пластиковых изделий по улице Цимлянская поступила спасателям в 21.05 мск понедельника. Изначально сообщалось о том, что площадь пожара в отдельно стоящем здании составила 200 квадратных метров, затем площадь пожара выросла до 250 квадратных метров. Пожар был локализован в 22.30 мск.
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"Пожар ликвидирован в 22:40 (мск)", - говорится в сообщении ГУМЧС.
По информации ведомства, в результате пожара никто не пострадал.
Уточняется, что всего к ликвидации пожара привлекались 24 человека и шесть единиц техники.
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