https://ria.ru/20230523/postavki-1873647795.html

Россия поставит на Кубу аэродромную пожарную технику и оборудование

Россия поставит на Кубу аэродромную пожарную технику и оборудование - РИА Новости, 23.05.2023

Россия поставит на Кубу аэродромную пожарную технику и оборудование

Аэродромную пожарную технику и оборудование планируется направить в этом году на оснащение российско-кубинского центра подготовки специалистов... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:34

2023-05-23T15:34

2023-05-23T15:34

в мире

россия

куба

гавана

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859457492_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_f4063d4161c74203cb2c939c7f72ff65.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аэродромную пожарную технику и оборудование планируется направить в этом году на оснащение российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля в Гаване, говорится в сообщении МЧС РФ. "Правительство России приняло положительное решение по вопросу оказания содействия кубинской стороне в дооснащении центра. В новый проект включены автомобили пенного тушения, аэродромная противопожарная техника, автоцистерны, а также обширный перечень специализированного оборудования", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова. Отмечается, что новая техника и оборудование будут закуплены и поставлены на Кубу уже в этом году. По данным МЧС РФ, за девять лет на базе российско-кубинского центра прошли подготовку специалисты из 17 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Техника центра применялась для ликвидации сложного пожара на нефтехранилище, который произошел в портовом городе Мантанас в августе прошлого года. Справиться с огнем удалось благодаря профессиональной подготовке кубинских специалистов, полученной в вузах МЧС России. "В 2024 году центр отметит свое десятилетие, поэтому его пополнение в виде новой современной техники и оборудования будет своевременным и позволит повысить потенциал практического реагирования центра на чрезвычайные ситуации", - отметил Куренков.

https://ria.ru/20230522/bezopasnost-1873483555.html

россия

куба

гавана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, куба, гавана, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)