https://ria.ru/20230523/postavki-1873647795.html
Россия поставит на Кубу аэродромную пожарную технику и оборудование
Россия поставит на Кубу аэродромную пожарную технику и оборудование - РИА Новости, 23.05.2023
Россия поставит на Кубу аэродромную пожарную технику и оборудование
Аэродромную пожарную технику и оборудование планируется направить в этом году на оснащение российско-кубинского центра подготовки специалистов... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:34
2023-05-23T15:34
2023-05-23T15:34
в мире
россия
куба
гавана
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аэродромную пожарную технику и оборудование планируется направить в этом году на оснащение российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля в Гаване, говорится в сообщении МЧС РФ. "Правительство России приняло положительное решение по вопросу оказания содействия кубинской стороне в дооснащении центра. В новый проект включены автомобили пенного тушения, аэродромная противопожарная техника, автоцистерны, а также обширный перечень специализированного оборудования", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова. Отмечается, что новая техника и оборудование будут закуплены и поставлены на Кубу уже в этом году. По данным МЧС РФ, за девять лет на базе российско-кубинского центра прошли подготовку специалисты из 17 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Техника центра применялась для ликвидации сложного пожара на нефтехранилище, который произошел в портовом городе Мантанас в августе прошлого года. Справиться с огнем удалось благодаря профессиональной подготовке кубинских специалистов, полученной в вузах МЧС России. "В 2024 году центр отметит свое десятилетие, поэтому его пополнение в виде новой современной техники и оборудования будет своевременным и позволит повысить потенциал практического реагирования центра на чрезвычайные ситуации", - отметил Куренков.
https://ria.ru/20230522/bezopasnost-1873483555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куба, гавана, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Куба, Гавана, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия поставит на Кубу аэродромную пожарную технику и оборудование
В МЧС заявили, что Россия поставит на Кубу аэродромную пожарную технику и оборудование