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В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО
В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО - РИА Новости, 23.05.2023
В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО
Около 1,2 миллиона рублей собрали на благотворительном аукционе картин художников в Приморье, вырученные средства пойдут на поддержку участников спецоперации,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:16
2023-05-23T15:16
2023-05-23T15:17
надежные люди
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Около 1,2 миллиона рублей собрали на благотворительном аукционе картин художников в Приморье, вырученные средства пойдут на поддержку участников спецоперации, сообщает правительство региона. Приморские художники безвозмездно передали для аукциона более 80 своих картин, которые ранее экспонировались на выставке "Путь к Победе" во Владивостоке, информируют власти. "Из 86 лотов на аукционе купили 52 общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей... Вырученные средства пойдут на оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям", - говорится в сообщении. Заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова поблагодарила и участников аукциона, и художников. "Мы также очень благодарны художникам, откликнувшимся на эту акцию, ведь свои картины на аукцион они передали совершенно безвозмездно. Так культура вносит посильный вклад в общее дело", - приводятся в сообщении слова Бронниковой. Оставшиеся по итогам аукциона 34 лота на два дня выставлены в региональном отделении Союза художников России, желающие могут приобрести их по стартовой цене, вырученные средства также пойдут на поддержку участников спецоперации.
https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, вооруженные силы рф
Надежные люди, Приморский край, Вооруженные силы РФ
В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО
Почти 1,2 миллиона рублей собрали на аукционе в Приморье для поддержки участников СВО