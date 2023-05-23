https://ria.ru/20230523/pomosch-1873638203.html

В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО

В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО - РИА Новости, 23.05.2023

В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО

Около 1,2 миллиона рублей собрали на благотворительном аукционе картин художников в Приморье, вырученные средства пойдут на поддержку участников спецоперации,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:16

2023-05-23T15:16

2023-05-23T15:17

надежные люди

приморский край

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Около 1,2 миллиона рублей собрали на благотворительном аукционе картин художников в Приморье, вырученные средства пойдут на поддержку участников спецоперации, сообщает правительство региона. Приморские художники безвозмездно передали для аукциона более 80 своих картин, которые ранее экспонировались на выставке "Путь к Победе" во Владивостоке, информируют власти. "Из 86 лотов на аукционе купили 52 общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей... Вырученные средства пойдут на оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям", - говорится в сообщении. Заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова поблагодарила и участников аукциона, и художников. "Мы также очень благодарны художникам, откликнувшимся на эту акцию, ведь свои картины на аукцион они передали совершенно безвозмездно. Так культура вносит посильный вклад в общее дело", - приводятся в сообщении слова Бронниковой. Оставшиеся по итогам аукциона 34 лота на два дня выставлены в региональном отделении Союза художников России, желающие могут приобрести их по стартовой цене, вырученные средства также пойдут на поддержку участников спецоперации.

https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

приморский край, вооруженные силы рф