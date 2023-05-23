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В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО - РИА Новости, 23.05.2023
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15:16 23.05.2023 (обновлено: 15:17 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/pomosch-1873638203.html
В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО
В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО - РИА Новости, 23.05.2023
В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО
Около 1,2 миллиона рублей собрали на благотворительном аукционе картин художников в Приморье, вырученные средства пойдут на поддержку участников спецоперации,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:16
2023-05-23T15:17
надежные люди
приморский край
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Около 1,2 миллиона рублей собрали на благотворительном аукционе картин художников в Приморье, вырученные средства пойдут на поддержку участников спецоперации, сообщает правительство региона. Приморские художники безвозмездно передали для аукциона более 80 своих картин, которые ранее экспонировались на выставке "Путь к Победе" во Владивостоке, информируют власти. "Из 86 лотов на аукционе купили 52 общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей... Вырученные средства пойдут на оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям", - говорится в сообщении. Заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова поблагодарила и участников аукциона, и художников. "Мы также очень благодарны художникам, откликнувшимся на эту акцию, ведь свои картины на аукцион они передали совершенно безвозмездно. Так культура вносит посильный вклад в общее дело", - приводятся в сообщении слова Бронниковой. Оставшиеся по итогам аукциона 34 лота на два дня выставлены в региональном отделении Союза художников России, желающие могут приобрести их по стартовой цене, вырученные средства также пойдут на поддержку участников спецоперации.
https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html
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приморский край, вооруженные силы рф
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В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО

Почти 1,2 миллиона рублей собрали на аукционе в Приморье для поддержки участников СВО

© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана ШарафулисламоваБлаготворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Около 1,2 миллиона рублей собрали на благотворительном аукционе картин художников в Приморье, вырученные средства пойдут на поддержку участников спецоперации, сообщает правительство региона.
Приморские художники безвозмездно передали для аукциона более 80 своих картин, которые ранее экспонировались на выставке "Путь к Победе" во Владивостоке, информируют власти.
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана ШарафулисламоваБлаготворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
1 из 6
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана ШарафулисламоваБлаготворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
2 из 6
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана ШарафулисламоваБлаготворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
3 из 6
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана ШарафулисламоваБлаготворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
4 из 6
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана ШарафулисламоваБлаготворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
5 из 6
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана ШарафулисламоваБлаготворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
6 из 6
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
1 из 6
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
2 из 6
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
3 из 6
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
4 из 6
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
5 из 6
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО
© Фото : министерство культуры и архивного дела Приморского края/Диана Шарафулисламова
6 из 6
«
"Из 86 лотов на аукционе купили 52 общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей... Вырученные средства пойдут на оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова поблагодарила и участников аукциона, и художников. "Мы также очень благодарны художникам, откликнувшимся на эту акцию, ведь свои картины на аукцион они передали совершенно безвозмездно. Так культура вносит посильный вклад в общее дело", - приводятся в сообщении слова Бронниковой.
Оставшиеся по итогам аукциона 34 лота на два дня выставлены в региональном отделении Союза художников России, желающие могут приобрести их по стартовой цене, вырученные средства также пойдут на поддержку участников спецоперации.
Автомобили, конфискованные у черных лесорубов в Приморском крае. Кадр видео
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Надежные людиПриморский крайВооруженные силы РФ
 
 
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