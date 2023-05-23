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Москвичам пообещали похолодание в выходные - РИА Новости, 23.05.2023
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15:17 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/pokholodanie-1873638430.html
Москвичам пообещали похолодание в выходные
Москвичам пообещали похолодание в выходные - РИА Новости, 23.05.2023
Москвичам пообещали похолодание в выходные
В Москве в эти выходные похолодает, но с понедельника температура вновь будет расти, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:17
2023-05-23T15:17
москва
общество
погода
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве в эти выходные похолодает, но с понедельника температура вновь будет расти, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "По нашим прогнозам, среда продолжит число "летних дней" со среднесуточной температурой выше плюс 15 градусов. Несмотря на кратковременные дожди и локальные грозы, ближайшей ночью будет очень тепло, около плюс 13 градусов, а днем температура слегка превысит 20-градусную отметку. Еще немного теплее, до плюс 21 - плюс 23 будет в четверг, хотя короткие грозовые дожди не исключены и в этот день", - говорится в сообщении. Отмечается, что апогеем небольшой череды "летних" дней станет пятница, когда воздух прогреется до плюс 22 - плюс 24 градусов, при этом, стараниями южного циклона, будет довольно дождливо и вновь прогремят грозы. "А вот в субботу холодный атмосферный фронт развернет температурный тренд, и столбики термометров дотянутся всего до плюс 17 - плюс 19. В воскресенье похолодание в тылу уходящего циклона достигнет максимума – температура днем еле-еле преодолеет отметку в плюс 15, а в ночь на понедельник опустится до плюс 5 - плюс 7", - говорится в сообщении. Уточняется, что заток холода будет недолгим, и уже в первый день новой недели температура будет активно расти, преодолевая отметку в плюс 20. "Таким образом, высока вероятность того, что относительно теплую вторую половину этой рабочей недели аннулирует похолодание выходных и прохладное начало недели следующей, и метеорологическое лето стартует с опозданием. Да и весь май сохранит пусть небольшую, но отрицательную температурную аномалию, и станет первым месяцем, отставшим от климатической нормы с ноября прошлого года", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230522/osadki-1873497939.html
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москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
Москвичам пообещали похолодание в выходные

Москвичам пообещали похолодание в выходные и рост температуры с понедельника

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка идет по Садовническому мосту через Водоотводный канал в Москве
Девушка идет по Садовническому мосту через Водоотводный канал в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка идет по Садовническому мосту через Водоотводный канал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве в эти выходные похолодает, но с понедельника температура вновь будет расти, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"По нашим прогнозам, среда продолжит число "летних дней" со среднесуточной температурой выше плюс 15 градусов. Несмотря на кратковременные дожди и локальные грозы, ближайшей ночью будет очень тепло, около плюс 13 градусов, а днем температура слегка превысит 20-градусную отметку. Еще немного теплее, до плюс 21 - плюс 23 будет в четверг, хотя короткие грозовые дожди не исключены и в этот день", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что апогеем небольшой череды "летних" дней станет пятница, когда воздух прогреется до плюс 22 - плюс 24 градусов, при этом, стараниями южного циклона, будет довольно дождливо и вновь прогремят грозы.
"А вот в субботу холодный атмосферный фронт развернет температурный тренд, и столбики термометров дотянутся всего до плюс 17 - плюс 19. В воскресенье похолодание в тылу уходящего циклона достигнет максимума – температура днем еле-еле преодолеет отметку в плюс 15, а в ночь на понедельник опустится до плюс 5 - плюс 7", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заток холода будет недолгим, и уже в первый день новой недели температура будет активно расти, преодолевая отметку в плюс 20.
"Таким образом, высока вероятность того, что относительно теплую вторую половину этой рабочей недели аннулирует похолодание выходных и прохладное начало недели следующей, и метеорологическое лето стартует с опозданием. Да и весь май сохранит пусть небольшую, но отрицательную температурную аномалию, и станет первым месяцем, отставшим от климатической нормы с ноября прошлого года", - дополняется в сообщении.
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