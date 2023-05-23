https://ria.ru/20230523/pokholodanie-1873638430.html

Москвичам пообещали похолодание в выходные

Москвичам пообещали похолодание в выходные - РИА Новости, 23.05.2023

Москвичам пообещали похолодание в выходные

В Москве в эти выходные похолодает, но с понедельника температура вновь будет расти, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:17

2023-05-23T15:17

2023-05-23T15:17

москва

общество

погода

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве в эти выходные похолодает, но с понедельника температура вновь будет расти, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "По нашим прогнозам, среда продолжит число "летних дней" со среднесуточной температурой выше плюс 15 градусов. Несмотря на кратковременные дожди и локальные грозы, ближайшей ночью будет очень тепло, около плюс 13 градусов, а днем температура слегка превысит 20-градусную отметку. Еще немного теплее, до плюс 21 - плюс 23 будет в четверг, хотя короткие грозовые дожди не исключены и в этот день", - говорится в сообщении. Отмечается, что апогеем небольшой череды "летних" дней станет пятница, когда воздух прогреется до плюс 22 - плюс 24 градусов, при этом, стараниями южного циклона, будет довольно дождливо и вновь прогремят грозы. "А вот в субботу холодный атмосферный фронт развернет температурный тренд, и столбики термометров дотянутся всего до плюс 17 - плюс 19. В воскресенье похолодание в тылу уходящего циклона достигнет максимума – температура днем еле-еле преодолеет отметку в плюс 15, а в ночь на понедельник опустится до плюс 5 - плюс 7", - говорится в сообщении. Уточняется, что заток холода будет недолгим, и уже в первый день новой недели температура будет активно расти, преодолевая отметку в плюс 20. "Таким образом, высока вероятность того, что относительно теплую вторую половину этой рабочей недели аннулирует похолодание выходных и прохладное начало недели следующей, и метеорологическое лето стартует с опозданием. Да и весь май сохранит пусть небольшую, но отрицательную температурную аномалию, и станет первым месяцем, отставшим от климатической нормы с ноября прошлого года", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230522/osadki-1873497939.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода