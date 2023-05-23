https://ria.ru/20230523/pogoda-1873536453.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.05.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди ливневого характера и до плюс 20 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:21
2023-05-23T08:21
2023-05-23T08:21
общество
москва
михаил леус
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди ливневого характера и до плюс 20 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что погоду в столичном регионе во вторник будет формировать атмосферный фронт. "Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. В Москве - плюс 18-20, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса тепла", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: дожди и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве во вторник