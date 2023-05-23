Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/pogoda-1873536453.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.05.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди ливневого характера и до плюс 20 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:21
2023-05-23T08:21
общество
москва
михаил леус
погода
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди ливневого характера и до плюс 20 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что погоду в столичном регионе во вторник будет формировать атмосферный фронт. "Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. В Москве - плюс 18-20, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса тепла", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20230522/osadki-1873497939.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_708:514:2753:2048_1920x0_80_0_0_642d6877633dfeeac5a611342e1f3873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, погода, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: дожди и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве во вторник

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди ливневого характера и до плюс 20 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что погоду в столичном регионе во вторник будет формировать атмосферный фронт.
«
"Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. В Москве - плюс 18-20, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса тепла", - рассказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков за 12 часов
22 мая, 20:15
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогодаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала