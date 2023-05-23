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Медведев призвал США возместить ущерб от подрыва "Северных потоков"
Медведев призвал США возместить ущерб от подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев призвал США возместить ущерб от подрыва "Северных потоков"
Аргументы США о непричастности к подрыву "Северных потоков" выглядят довольно несерьезно, но разговор о доказательствах еще не завершился, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:06
2023-05-23T17:06
2023-05-23T17:06
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аргументы США о непричастности к подрыву "Северных потоков" выглядят довольно несерьезно, но разговор о доказательствах еще не завершился, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока". Медведев ответил, что США должны компенсировать "и не только этот ущерб", но и восстановление Артемовска, Мариуполя и других мест. На уточняющий вопрос о "Северном потоке" Медведев заявил, что разбирательства о том, причастны ли США к подрыву, еще не завершены."Тоже пусть возмещают. Хотя там еще можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс еще не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают. Хотя их аргументы выглядят довольно несерьезно", - сказал Медведев.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
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США, Россия, Артемовск, Сеймур Херш, Дмитрий Медведев, Северный поток — 2, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Медведев призвал США возместить ущерб от подрыва "Северных потоков"
Медведев назвал аргументы США о непричастности к подрыву "Северных потоков" несерьезными