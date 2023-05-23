https://ria.ru/20230523/podmoskove-1873606814.html

Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области

Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области - РИА Новости, 23.05.2023

Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области

Дорогу – туристический маршрут из Подмосковья в Калязин Тверской области отремонтируют в 2023 - 2026 годах, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:43

2023-05-23T13:43

2023-05-23T13:43

тверская область

московская область (подмосковье)

калязин

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 23 мая – РИА Новости. Дорогу – туристический маршрут из Подмосковья в Калязин Тверской области отремонтируют в 2023 - 2026 годах, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.По словам губернатора региона Игоря Рудени, современные дороги создают прочную основу для роста экономики, успешного решения задач в социальной сфере и повышения темпов развития всей страны.Участок дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, которая соединяет Верхневолжье с Московской областью и является туристическим маршрутом в города Калязин и Сергиев Посад, отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". С просьбами отремонтировать трассу неоднократно обращались жители региона.В рамках заключенного государственного контракта работы на объекте будут вестись поэтапно с 2023 по 2026 годы. За четыре года дорога будет приведена в нормативное состояние на всей протяженности – от Калязина до границы с Московской областью, всего – порядка 55 километров.Первый этап ремонта будет реализован в Калязинском районе на участке от федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" до населенных пунктов Василево и Поречье. На объекте отфрезеруют существующее покрытие, устроят два слоя нового асфальтобетона, отремонтируют съезды и посадочные площадки. Для обеспечения безопасности укрепят обочины, установят необходимые технические средства организации дорожного движения, нанесут разметку термопластиком, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230517/modernizatsiya-1872392885.html

московская область (подмосковье)

калязин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), калязин, игорь руденя