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Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области - РИА Новости, 23.05.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
13:43 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/podmoskove-1873606814.html
Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области
Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области - РИА Новости, 23.05.2023
Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области
Дорогу – туристический маршрут из Подмосковья в Калязин Тверской области отремонтируют в 2023 - 2026 годах, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:43
2023-05-23T13:43
тверская область
московская область (подмосковье)
калязин
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 23 мая – РИА Новости. Дорогу – туристический маршрут из Подмосковья в Калязин Тверской области отремонтируют в 2023 - 2026 годах, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.По словам губернатора региона Игоря Рудени, современные дороги создают прочную основу для роста экономики, успешного решения задач в социальной сфере и повышения темпов развития всей страны.Участок дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, которая соединяет Верхневолжье с Московской областью и является туристическим маршрутом в города Калязин и Сергиев Посад, отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". С просьбами отремонтировать трассу неоднократно обращались жители региона.В рамках заключенного государственного контракта работы на объекте будут вестись поэтапно с 2023 по 2026 годы. За четыре года дорога будет приведена в нормативное состояние на всей протяженности – от Калязина до границы с Московской областью, всего – порядка 55 километров.Первый этап ремонта будет реализован в Калязинском районе на участке от федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" до населенных пунктов Василево и Поречье. На объекте отфрезеруют существующее покрытие, устроят два слоя нового асфальтобетона, отремонтируют съезды и посадочные площадки. Для обеспечения безопасности укрепят обочины, установят необходимые технические средства организации дорожного движения, нанесут разметку термопластиком, пояснили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), калязин, игорь руденя
Тверская область, Московская область (Подмосковье), Калязин, Игорь Руденя

Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖители в городе Калязин Тверской области
Жители в городе Калязин Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители в городе Калязин Тверской области
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ТВЕРЬ, 23 мая – РИА Новости. Дорогу – туристический маршрут из Подмосковья в Калязин Тверской области отремонтируют в 2023 - 2026 годах, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
По словам губернатора региона Игоря Рудени, современные дороги создают прочную основу для роста экономики, успешного решения задач в социальной сфере и повышения темпов развития всей страны.
Школы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя
17 мая, 14:26
Участок дороги Сергиев Посад – Калязин – РыбинскЧереповец, которая соединяет Верхневолжье с Московской областью и является туристическим маршрутом в города Калязин и Сергиев Посад, отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". С просьбами отремонтировать трассу неоднократно обращались жители региона.
В рамках заключенного государственного контракта работы на объекте будут вестись поэтапно с 2023 по 2026 годы. За четыре года дорога будет приведена в нормативное состояние на всей протяженности – от Калязина до границы с Московской областью, всего – порядка 55 километров.
Первый этап ремонта будет реализован в Калязинском районе на участке от федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" до населенных пунктов Василево и Поречье. На объекте отфрезеруют существующее покрытие, устроят два слоя нового асфальтобетона, отремонтируют съезды и посадочные площадки. Для обеспечения безопасности укрепят обочины, установят необходимые технические средства организации дорожного движения, нанесут разметку термопластиком, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьМосковская область (Подмосковье)КалязинИгорь Руденя
 
 
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