https://ria.ru/20230523/piratstvo-1873688463.html

Медведев приветствовал использование западного пиратского контента

Медведев приветствовал использование западного пиратского контента - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев приветствовал использование западного пиратского контента

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента западного производства в условиях санкций, в интервью RT... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:05

2023-05-23T17:05

2023-05-23T17:05

общество

россия

дмитрий медведев

технологии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента западного производства в условиях санкций, в интервью RT он отметил, что чем больше разного контента, тем лучше, и желательно, чтобы он был бесплатным. Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, нужно ли сегодня каким-либо образом привести в соответствие российское законодательство для использования пиратского контента в РФ. "Вы имеете в виду, отменить российское законодательство, которое покоится на Бернской, Женевской Конвенции об интеллектуальной собственности, и массу других вопросов. Вы знаете, насчет корректировки законодательства я говорить не буду, я, все-таки, юрист по профессии и призванию. Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно", - ответил Медведев.

https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577973.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, дмитрий медведев, технологии