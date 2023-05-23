https://ria.ru/20230523/piratstvo-1873688463.html
Медведев приветствовал использование западного пиратского контента
Медведев приветствовал использование западного пиратского контента - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев приветствовал использование западного пиратского контента
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента западного производства в условиях санкций, в интервью RT... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:05
2023-05-23T17:05
2023-05-23T17:05
общество
россия
дмитрий медведев
технологии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента западного производства в условиях санкций, в интервью RT он отметил, что чем больше разного контента, тем лучше, и желательно, чтобы он был бесплатным. Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, нужно ли сегодня каким-либо образом привести в соответствие российское законодательство для использования пиратского контента в РФ. "Вы имеете в виду, отменить российское законодательство, которое покоится на Бернской, Женевской Конвенции об интеллектуальной собственности, и массу других вопросов. Вы знаете, насчет корректировки законодательства я говорить не буду, я, все-таки, юрист по профессии и призванию. Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно", - ответил Медведев.
https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, технологии
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Технологии
Медведев приветствовал использование западного пиратского контента
Медведев приветствовал использование западного пиратского контента в условиях санкций
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента западного производства в условиях санкций, в интервью RT
он отметил, что чем больше разного контента, тем лучше, и желательно, чтобы он был бесплатным.
Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, нужно ли сегодня каким-либо образом привести в соответствие российское законодательство для использования пиратского контента в РФ.
"Вы имеете в виду, отменить российское законодательство, которое покоится на Бернской, Женевской Конвенции об интеллектуальной собственности, и массу других вопросов. Вы знаете, насчет корректировки законодательства я говорить не буду, я, все-таки, юрист по профессии и призванию. Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно", - ответил Медведев.
Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции