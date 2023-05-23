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Медведев приветствовал использование западного пиратского контента - РИА Новости, 23.05.2023
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17:05 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/piratstvo-1873688463.html
Медведев приветствовал использование западного пиратского контента
Медведев приветствовал использование западного пиратского контента - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев приветствовал использование западного пиратского контента
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента западного производства в условиях санкций, в интервью RT... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:05
2023-05-23T17:05
общество
россия
дмитрий медведев
технологии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента западного производства в условиях санкций, в интервью RT он отметил, что чем больше разного контента, тем лучше, и желательно, чтобы он был бесплатным. Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, нужно ли сегодня каким-либо образом привести в соответствие российское законодательство для использования пиратского контента в РФ. "Вы имеете в виду, отменить российское законодательство, которое покоится на Бернской, Женевской Конвенции об интеллектуальной собственности, и массу других вопросов. Вы знаете, насчет корректировки законодательства я говорить не буду, я, все-таки, юрист по профессии и призванию. Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно", - ответил Медведев.
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общество, россия, дмитрий медведев, технологии
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Технологии
Медведев приветствовал использование западного пиратского контента

Медведев приветствовал использование западного пиратского контента в условиях санкций

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента западного производства в условиях санкций, в интервью RT он отметил, что чем больше разного контента, тем лучше, и желательно, чтобы он был бесплатным.
Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, нужно ли сегодня каким-либо образом привести в соответствие российское законодательство для использования пиратского контента в РФ.
"Вы имеете в виду, отменить российское законодательство, которое покоится на Бернской, Женевской Конвенции об интеллектуальной собственности, и массу других вопросов. Вы знаете, насчет корректировки законодательства я говорить не буду, я, все-таки, юрист по профессии и призванию. Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно", - ответил Медведев.
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