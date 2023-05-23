https://ria.ru/20230523/pensii-1873612118.html

Госдума приняла закон о выплате пенсий военным пенсионерам в новых регионах

Госдума приняла закон о выплате пенсий военным пенсионерам в новых регионах - РИА Новости, 23.05.2023

Госдума приняла закон о выплате пенсий военным пенсионерам в новых регионах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения граждан РФ, являющихся военными... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:03

2023-05-23T14:03

2023-05-23T14:03

украина

донецкая народная республика

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения граждан РФ, являющихся военными пенсионерами и постоянно проживающих в новых регионах России, в соответствии с законодательством РФ. "Проект федерального закона направлен на установление порядка реализации права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. При рассмотрении инициативы во втором чтении был одобрен ряд поправок. В том числе поправками устанавливается, что закон устанавливает порядок пенсионного обеспечения для лиц, проходивших военную службу в воинских и других формированиях Донецкой Народной Республики после 7 апреля 2014 года включительно или Луганской Народной Республики после 27 апреля 2014 года включительно, Запорожской области или Херсонской области после 24 февраля 2022 года включительно и уволенных с такой службы, и членов их семей. Кроме того, согласно одобренным поправкам, при обращении за назначением пенсии документы об установлении инвалидности, выданные на территории Украины, принимаются, если такие документы были выданы не позднее 30 сентября 2022 года. Инициатива также предусматривает, что при отсутствии у граждан документов, необходимых для назначения пенсии, в связи с их утратой в ходе спецоперации или при невозможности предоставления документов, пенсия назначается по заявлению гражданина на основании решения комиссии. При этом нормы законопроекта не будут распространяться на лиц, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в составе вооруженных сил Украины, за исключением тех, кто добровольно вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Согласно тексту документа, при назначении пенсии периоды военной службы, учитываемые при назначении пенсий в связи с прохождением гражданином военной службы в соответствии с законодательством СССР, законодательством Российской Федерации, не будут пересматриваться. Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, для реализации данной инициативы потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.

https://ria.ru/20230523/pensionery-1873573900.html

https://ria.ru/20230222/pensii-1853878539.html

https://ria.ru/20230420/pensiya-1866653540.html

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, россия, госдума рф