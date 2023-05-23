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Польша хочет продлить присутствие на своей территории немецких ЗРК Patriot
Польша хочет продлить присутствие на своей территории немецких ЗРК Patriot - РИА Новости, 23.05.2023
Польша хочет продлить присутствие на своей территории немецких ЗРК Patriot
Польша хочет, чтобы Германия продлила присутствие на территории республики своих зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил журналистам вице-премьер, министр... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:13
2023-05-23T17:13
2023-05-23T17:13
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мариуш блащак
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зрк с-300
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Польша хочет, чтобы Германия продлила присутствие на территории республики своих зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО. Ранее в изданиях редакционной группы Funke сообщалось, что Германия собирается уже в 2023 году передислоцировать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Словакии и Польши. По словам польского министра, он обсудил эту тему с министром обороны Германии Борисом Писториусом. "Мы также говорили на тему продления присутствия Patriot немецких на польской земле. Я здесь являюсь оптимистом, думаю, что скоро министр Писториус посетит Польшу и мы будем иметь возможность говорить конкретно на эту тему", - сказал Блащак. Германия поставила в Польше свою систему Patriot вместе с экипажами в январе после того, как на территорию республики упала ракета С-300 ПВО Украины, убив двух человек.
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в мире, польша, германия, брюссель, мариуш блащак, нато, зрк с-300, борис писториус
В мире, Польша, Германия, Брюссель, Мариуш Блащак, НАТО, ЗРК С-300, Борис Писториус
Польша хочет продлить присутствие на своей территории немецких ЗРК Patriot
Глава Минобороны Блащак: Польша хочет продлить присутствие у себя немецких ЗРК Patriot