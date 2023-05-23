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В Париже железнодорожники сорвали встречу министра транспорта Франции
В Париже железнодорожники сорвали встречу министра транспорта Франции - РИА Новости, 23.05.2023
В Париже железнодорожники сорвали встречу министра транспорта Франции
Железнодорожники в Париже сорвали встречу министра транспорта Франции Клемана Бона недалеко от центральной столичной улицы Елисейских Полей, сообщает во вторник РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:38
2023-05-23T14:38
2023-05-23T14:38
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Железнодорожники в Париже сорвали встречу министра транспорта Франции Клемана Бона недалеко от центральной столичной улицы Елисейских Полей, сообщает во вторник интернет-издание Quartier General. Манифестанты с зажженными файерами сорвали встречу главы транспортного ведомства, на них были жилеты профсоюза железнодорожников "Солидарность" (Solidaires), следует из опубликованного видеофрагмента. "Потому что нам объяснять: чтобы развивать экологию, нужно начать с того, чтобы сломать Fret SNCF, вы не будете это никому рассказывать", - говорит на кадрах представитель группы протестующих министру. Fret SNCF – это дочернее предприятие Национальной компании железных дорог (SNCF), которое занимается железнодорожными грузоперевозками. По данным медиаресурса, к Елисейским Полям начали стягивать отряды полиции по подавлению протестов (BRAV-M). Ранее во вторник железнодорожники и профсоюзные деятели заняли холл представительства Европейской комиссии в Париже. Они проникли в здание представительства ЕК с зажженными файерами, развернули растяжку "Навяжем перезапуск ж/д грузоперевозок", на другом плакате было написано "Европа убьет 5000 рабочих мест".
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в мире, париж, солидарность, франция, еврокомиссия
В мире, Париж, Солидарность, Франция, Еврокомиссия
В Париже железнодорожники сорвали встречу министра транспорта Франции
Quartier General: в Париже железнодорожники сорвали встречу министра транспорта Бона