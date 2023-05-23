https://ria.ru/20230523/paris-1873621921.html

В Париже железнодорожники сорвали встречу министра транспорта Франции

В Париже железнодорожники сорвали встречу министра транспорта Франции - РИА Новости, 23.05.2023

В Париже железнодорожники сорвали встречу министра транспорта Франции

Железнодорожники в Париже сорвали встречу министра транспорта Франции Клемана Бона недалеко от центральной столичной улицы Елисейских Полей, сообщает во вторник РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:38

2023-05-23T14:38

2023-05-23T14:38

в мире

париж

солидарность

франция

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139478/40/1394784029_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d54753ef5aa7ee8dc7482eb60a7455ad.jpg

ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Железнодорожники в Париже сорвали встречу министра транспорта Франции Клемана Бона недалеко от центральной столичной улицы Елисейских Полей, сообщает во вторник интернет-издание Quartier General. Манифестанты с зажженными файерами сорвали встречу главы транспортного ведомства, на них были жилеты профсоюза железнодорожников "Солидарность" (Solidaires), следует из опубликованного видеофрагмента. "Потому что нам объяснять: чтобы развивать экологию, нужно начать с того, чтобы сломать Fret SNCF, вы не будете это никому рассказывать", - говорит на кадрах представитель группы протестующих министру. Fret SNCF – это дочернее предприятие Национальной компании железных дорог (SNCF), которое занимается железнодорожными грузоперевозками. По данным медиаресурса, к Елисейским Полям начали стягивать отряды полиции по подавлению протестов (BRAV-M). Ранее во вторник железнодорожники и профсоюзные деятели заняли холл представительства Европейской комиссии в Париже. Они проникли в здание представительства ЕК с зажженными файерами, развернули растяжку "Навяжем перезапуск ж/д грузоперевозок", на другом плакате было написано "Европа убьет 5000 рабочих мест".

https://ria.ru/20230420/protest-1866625231.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, солидарность, франция, еврокомиссия