https://ria.ru/20230523/pamyatnik-1873696792.html
В Уфе украли памятник клещу Валере
В Уфе украли памятник клещу Валере - РИА Новости, 23.05.2023
В Уфе украли памятник клещу Валере
Полиция проводит проверку по информации о краже арт-объекта в центре Уфы: серебряного клеща по кличке Валера, которого могли украсть выпускники после... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:30
2023-05-23T17:30
2023-05-23T17:38
происшествия
уфа
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку по информации о краже арт-объекта в центре Уфы: серебряного клеща по кличке Валера, которого могли украсть выпускники после "последнего звонка". Уфимский фотограф Олег Чегодаев, который несколько лет назад установил памятник клещу в центре города и назвал его Валерой, на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о его пропаже 22 мая, в день, когда в школах Башкирии прозвенел "последний звонок" для выпускников. "И так это случилось, один из символов Уфы, всеми любимый памятник клещу Валерию украден. 966 дней он радовал нас с вами, напоминал о важности каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита. А клеща мы в любом случае восстановим", - написал Чегодаев. Позже автор арт-объекта опубликовал в соцсети видео момента кражи. На кадрах видно, как девочка и мальчик с лентами выпускников через плечо подходят к памятнику. Подросток садится на корточки, в один момент девочка резко берет его за руки, и они поспешно удаляются. "В полицию по данному факту заявлений не поступало. По выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации отделом полиции №4 проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции. Судя по открытым данным, памятник клещу Валере установили в 2020 году. Объект представляет из себя глыбу камня, на которой сидит клещ, выполненный из 925-й пробы серебра.
https://ria.ru/20230503/kleschi-1749300197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа
В Уфе украли памятник клещу Валере
В центре Уфы украли серебряный памятник клещу Валере, один из символов города
УФА, 23 мая – РИА Новости.
Полиция проводит проверку по информации
о краже арт-объекта в центре Уфы: серебряного клеща по кличке Валера, которого могли украсть выпускники после "последнего звонка".
Уфимский фотограф Олег Чегодаев, который несколько лет назад установил памятник клещу в центре города и назвал его Валерой, на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о его пропаже 22 мая, в день, когда в школах Башкирии прозвенел "последний звонок" для выпускников.
«
"И так это случилось, один из символов Уфы, всеми любимый памятник клещу Валерию украден. 966 дней он радовал нас с вами, напоминал о важности каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита. А клеща мы в любом случае восстановим", - написал Чегодаев.
Позже автор арт-объекта опубликовал в соцсети видео момента кражи. На кадрах видно, как девочка и мальчик с лентами выпускников через плечо подходят к памятнику. Подросток садится на корточки, в один момент девочка резко берет его за руки, и они поспешно удаляются.
«
"В полицию по данному факту заявлений не поступало. По выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации отделом полиции №4 проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.
Судя по открытым данным, памятник клещу Валере установили в 2020 году. Объект представляет из себя глыбу камня, на которой сидит клещ, выполненный из 925-й пробы серебра.
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