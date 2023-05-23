Рейтинг@Mail.ru
В Уфе украли памятник клещу Валере - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 23.05.2023 (обновлено: 17:38 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/pamyatnik-1873696792.html
В Уфе украли памятник клещу Валере
В Уфе украли памятник клещу Валере - РИА Новости, 23.05.2023
В Уфе украли памятник клещу Валере
Полиция проводит проверку по информации о краже арт-объекта в центре Уфы: серебряного клеща по кличке Валера, которого могли украсть выпускники после... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:30
2023-05-23T17:38
происшествия
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873699496_617:219:1456:691_1920x0_80_0_0_f0506310ee6463369e27b481e00a85c9.jpg
УФА, 23 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку по информации о краже арт-объекта в центре Уфы: серебряного клеща по кличке Валера, которого могли украсть выпускники после "последнего звонка". Уфимский фотограф Олег Чегодаев, который несколько лет назад установил памятник клещу в центре города и назвал его Валерой, на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о его пропаже 22 мая, в день, когда в школах Башкирии прозвенел "последний звонок" для выпускников. "И так это случилось, один из символов Уфы, всеми любимый памятник клещу Валерию украден. 966 дней он радовал нас с вами, напоминал о важности каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита. А клеща мы в любом случае восстановим", - написал Чегодаев. Позже автор арт-объекта опубликовал в соцсети видео момента кражи. На кадрах видно, как девочка и мальчик с лентами выпускников через плечо подходят к памятнику. Подросток садится на корточки, в один момент девочка резко берет его за руки, и они поспешно удаляются. "В полицию по данному факту заявлений не поступало. По выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации отделом полиции №4 проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции. Судя по открытым данным, памятник клещу Валере установили в 2020 году. Объект представляет из себя глыбу камня, на которой сидит клещ, выполненный из 925-й пробы серебра.
https://ria.ru/20230503/kleschi-1749300197.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873699496_637:200:1395:769_1920x0_80_0_0_ecf284165163e04f56fd3087651a330f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе украли памятник клещу Валере

В центре Уфы украли серебряный памятник клещу Валере, один из символов города

© Фото : Олег ЧегодаевПамятник клещу Валере в Уфе до исчезновения
Памятник клещу Валере в Уфе до исчезновения - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Олег Чегодаев
Памятник клещу Валере в Уфе до исчезновения
Читать ria.ru в
УФА, 23 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку по информации о краже арт-объекта в центре Уфы: серебряного клеща по кличке Валера, которого могли украсть выпускники после "последнего звонка".
Уфимский фотограф Олег Чегодаев, который несколько лет назад установил памятник клещу в центре города и назвал его Валерой, на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о его пропаже 22 мая, в день, когда в школах Башкирии прозвенел "последний звонок" для выпускников.
«
"И так это случилось, один из символов Уфы, всеми любимый памятник клещу Валерию украден. 966 дней он радовал нас с вами, напоминал о важности каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита. А клеща мы в любом случае восстановим", - написал Чегодаев.
Позже автор арт-объекта опубликовал в соцсети видео момента кражи. На кадрах видно, как девочка и мальчик с лентами выпускников через плечо подходят к памятнику. Подросток садится на корточки, в один момент девочка резко берет его за руки, и они поспешно удаляются.
«
"В полицию по данному факту заявлений не поступало. По выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации отделом полиции №4 проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.
Судя по открытым данным, памятник клещу Валере установили в 2020 году. Объект представляет из себя глыбу камня, на которой сидит клещ, выполненный из 925-й пробы серебра.
Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Что делать, если укусил клещ — советы врача
3 мая, 14:31
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала