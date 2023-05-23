https://ria.ru/20230523/pamyatnik-1873696792.html

В Уфе украли памятник клещу Валере

В Уфе украли памятник клещу Валере - РИА Новости, 23.05.2023

В Уфе украли памятник клещу Валере

Полиция проводит проверку по информации о краже арт-объекта в центре Уфы: серебряного клеща по кличке Валера, которого могли украсть выпускники после... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:30

2023-05-23T17:30

2023-05-23T17:38

происшествия

уфа

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УФА, 23 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку по информации о краже арт-объекта в центре Уфы: серебряного клеща по кличке Валера, которого могли украсть выпускники после "последнего звонка". Уфимский фотограф Олег Чегодаев, который несколько лет назад установил памятник клещу в центре города и назвал его Валерой, на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о его пропаже 22 мая, в день, когда в школах Башкирии прозвенел "последний звонок" для выпускников. "И так это случилось, один из символов Уфы, всеми любимый памятник клещу Валерию украден. 966 дней он радовал нас с вами, напоминал о важности каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита. А клеща мы в любом случае восстановим", - написал Чегодаев. Позже автор арт-объекта опубликовал в соцсети видео момента кражи. На кадрах видно, как девочка и мальчик с лентами выпускников через плечо подходят к памятнику. Подросток садится на корточки, в один момент девочка резко берет его за руки, и они поспешно удаляются. "В полицию по данному факту заявлений не поступало. По выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации отделом полиции №4 проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции. Судя по открытым данным, памятник клещу Валере установили в 2020 году. Объект представляет из себя глыбу камня, на которой сидит клещ, выполненный из 925-й пробы серебра.

https://ria.ru/20230503/kleschi-1749300197.html

уфа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа