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Пентагон сделал заявление после атаки ДРГ в Белгородской области
Пентагон сделал заявление после атаки ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
Пентагон сделал заявление после атаки ДРГ в Белгородской области
США не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в контексте информации о... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T21:38
2023-05-23T21:38
2023-05-23T22:23
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в контексте информации о возможном использовании вооружений при атаке в Белгородской области."Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам", - сказал Райдер на брифинге.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, погиб один мирный житель. Во вторник Минобороны заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.Со своей стороны, Райдер отметил, что не может подтвердить достоверность распространяемых фотографий с американскими бронемашинами. "Нужно смотреть на факты, прежде, чем делать выводы", - заявил он.
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сша, пентагон, в мире, белгородская область, россия, патрик райдер, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Пентагон, В мире, Белгородская область, Россия, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Пентагон сделал заявление после атаки ДРГ в Белгородской области
Пентагон: США не разрешали Киеву передавать американское оружие за пределы ВСУ
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в контексте информации о возможном использовании вооружений при атаке в Белгородской области.
«
"Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам", - сказал Райдер на брифинге.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, погиб один мирный житель. Во вторник Минобороны заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
Со своей стороны, Райдер отметил, что не может подтвердить достоверность распространяемых фотографий с американскими бронемашинами. "Нужно смотреть на факты, прежде, чем делать выводы", - заявил он.
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