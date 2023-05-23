https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873690446.html

Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия

Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия - РИА Новости, 23.05.2023

Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил, что мир без ядерного оружия возможен и необходим, и поддержал стремление "Большей семерки" к разоружению. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:10

2023-05-23T17:10

2023-05-23T17:10

религия

в мире

хиросима (префектура)

япония

земля

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил, что мир без ядерного оружия возможен и необходим, и поддержал стремление "Большей семерки" к разоружению. Саммит лидеров "Большой семерки" состоялся в Хиросиме 19-21 мая. На нем лидеры входящих в нее государств заявили о намерении усилить шаги по разоружению и строить мир без ядерного оружия. "Я искренне приветствую недавнее заявление лидеров "Большой семерки" на саммите в Хиросиме (Япония), содержащее призыв к миру без ядерного оружия. Это совместное заявление отражает тот факт, что мы живем во все более взаимозависимом мире, и представляет собой возможность сделать XXI век эпохой мира и сотрудничества. Как убежденный сторонник полной демилитаризации и уничтожения всего ядерного оружия, я твердо верю, что это благоприятное начинание… Мир без ядерного оружия необходим и возможен", – говорится в заявлении Далай-ламы, опубликованном на его сайте. Во взаимосвязанном мире насилие приносит страдания даже тем, кто далек от конфликта, добавил Далай-лама, выразив надежду, что все смогут помнить о единстве человечества и не будут забывать, что причинение вреда кому-либо с применением насилия, в том числе использование ядерного оружия, наносит ущерб всем. "Я молюсь, чтобы в XXI веке на Земле воцарились сострадание, мир и согласие", – заключил он.

https://ria.ru/20230505/meditatsiya-1869953257.html

хиросима (префектура)

япония

земля

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в мире, хиросима (префектура), япония, земля