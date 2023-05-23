https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873591480.html

В Литве пожаловались на нехватку оружия из-за помощи Украине

В Литве пожаловались на нехватку оружия из-за помощи Украине - РИА Новости, 23.05.2023

В Литве пожаловались на нехватку оружия из-за помощи Украине

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал о том, что после оказанной Украине помощи и передачи ей всех своих ПЗРК Stinger Вильнюс столкнулся с... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:50

2023-05-23T12:50

2023-05-23T12:50

специальная военная операция на украине

украина

литва

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арвидас анушаускас

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сергей лавров

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал о том, что после оказанной Украине помощи и передачи ей всех своих ПЗРК Stinger Вильнюс столкнулся с нехваткой оружия. Согласно изданию Breaking Defense, которому дал интервью министр, он с "глубоким вздохом" отметил, что все передавшие помощь Украине члены НАТО, в частности, Литва, сталкиваются с дефицитом некоторых вооружений. По информации Анушаускаса, Вильнюс передал Киеву военной помощи на сумму почти 500 миллионов долларов. "Некоторые мощности не могут быть быстро замещены... Поэтому мы решили заменить их другими мощностями. Например, мы передали все Stinger, но мы заменили эту мощность другими средствами ПВО", - добавил он. Вильнюс в начале февраля 2022 года передал Киеву партию ПЗРК Stinger, Литва также направила на Украину своих военных для обучения украинской армии управлению этим оружием. После начала российской спецоперации Литва передала Украине автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Вильнюс направил Киеву 50 бронированных машин М113 и объявил краудфандинговый сбор на турецкий беспилотник Bayraktar для Украины. В результате от имени Литвы один БПЛА Киеву передала бесплатно сама Турция. Анушаускас в сентябре подписал с Польшей договор о покупке 27 дронов-камикадзе Warmate для Украины, еще 10 беспилотников Варшава собиралась передать бесплатно. Сроками доставки были указаны октябрь-ноябрь 2022 года. В течение 2023 года Вильнюс планирует выделить 40 миллионов евро на закупку антидронов, оптических приборов, тепловизоров и дронов для Украины. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/oruzhie-1872783302.html

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871958949.html

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украина, литва, вильнюс, арвидас анушаускас, нато, сергей лавров