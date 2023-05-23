https://ria.ru/20230523/organy-1873527743.html

Источник: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ

Источник: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023

Источник: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ

В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат ВСУ, скрывая эти факты от родственников погибших,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T04:42

2023-05-23T04:42

2023-05-23T18:32

специальная военная операция на украине

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херсон

луганская народная республика

виталий киселев

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат ВСУ, скрывая эти факты от родственников погибших, заявил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в медучреждениях города."В ходе общения со своей связью (источником. — Прим. ред.) из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники "Медицины катастроф", контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов", — отметил собеседник агентства.По его словам, "после проведения хирургических манипуляций тела военнослужащих сжигаются в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки о его пропаже без вести".О секретной работе "черных трансплантологов", изымающих органы у военнослужащих ВСУ, в декабре 2022 года сообщал РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. По его информации, в конце прошлого года под Артемовском, где украинские войска несли огромные потери в живой силе, прибыла команда западных трансплантологов во главе с голландкой Элизабет Дебрю для изъятия органов убитых или смертельно раненых военных ВСУ.Имя Дебрю фигурировало в признании бывшего сотрудника СБУ, рассказавшего о схеме изъятия органов украинских военнослужащих, погибших или смертельно раненных в Донбассе, еще с 2014 года. Он заявил, что схема существовала для отправки органов в западные страны, где хорошо развита трансплантология, в частности в Германию.

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854108149.html

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украина, херсон, луганская народная республика, виталий киселев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия