Рейтинг@Mail.ru
Источник: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 23.05.2023 (обновлено: 18:32 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/organy-1873527743.html
Источник: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ
Источник: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
Источник: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ
В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат ВСУ, скрывая эти факты от родственников погибших,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T04:42
2023-05-23T18:32
специальная военная операция на украине
украина
херсон
луганская народная республика
виталий киселев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1920x0_80_0_0_352e8f97adcc3dcbd7d0b857dcc20b7c.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат ВСУ, скрывая эти факты от родственников погибших, заявил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в медучреждениях города.&quot;В ходе общения со своей связью (источником. — Прим. ред.) из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники &quot;Медицины катастроф&quot;, контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов&quot;, — отметил собеседник агентства.По его словам, "после проведения хирургических манипуляций тела военнослужащих сжигаются в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки о его пропаже без вести".О секретной работе "черных трансплантологов", изымающих органы у военнослужащих ВСУ, в декабре 2022 года сообщал РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. По его информации, в конце прошлого года под Артемовском, где украинские войска несли огромные потери в живой силе, прибыла команда западных трансплантологов во главе с голландкой Элизабет Дебрю для изъятия органов убитых или смертельно раненых военных ВСУ.Имя Дебрю фигурировало в признании бывшего сотрудника СБУ, рассказавшего о схеме изъятия органов украинских военнослужащих, погибших или смертельно раненных в Донбассе, еще с 2014 года. Он заявил, что схема существовала для отправки органов в западные страны, где хорошо развита трансплантология, в частности в Германию.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854108149.html
украина
херсон
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_92:0:1009:688_1920x0_80_0_0_9d4b5c6550cbefb746d980f707a6eddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, херсон, луганская народная республика, виталий киселев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсон, Луганская Народная Республика, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия
Источник: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ

Украинская медслужба в Херсоне тайно изымает органы для трансплантации из тел солдат ВСУ

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат ВСУ, скрывая эти факты от родственников погибших, заявил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в медучреждениях города.
«

"В ходе общения со своей связью (источником. — Прим. ред.) из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники "Медицины катастроф", контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов", — отметил собеседник агентства.

По его словам, "после проведения хирургических манипуляций тела военнослужащих сжигаются в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки о его пропаже без вести".
О секретной работе "черных трансплантологов", изымающих органы у военнослужащих ВСУ, в декабре 2022 года сообщал РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. По его информации, в конце прошлого года под Артемовском, где украинские войска несли огромные потери в живой силе, прибыла команда западных трансплантологов во главе с голландкой Элизабет Дебрю для изъятия органов убитых или смертельно раненых военных ВСУ.
Имя Дебрю фигурировало в признании бывшего сотрудника СБУ, рассказавшего о схеме изъятия органов украинских военнослужащих, погибших или смертельно раненных в Донбассе, еще с 2014 года. Он заявил, что схема существовала для отправки органов в западные страны, где хорошо развита трансплантология, в частности в Германию.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ
24 февраля, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонЛуганская Народная РеспубликаВиталий КиселевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала