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Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО

Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО - РИА Новости, 23.05.2023

Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО

Минэкологии Московской области оцифровало услуги в сфере охоты. Теперь жители региона могут получить их через РПГУ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:04

2023-05-23T17:04

2023-05-23T17:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минэкологии Московской области оцифровало услуги в сфере охоты. Теперь жители региона могут получить их через РПГУ, сообщил телеканал "360"."Практически все, что нужно охотнику, – получить охотничий билет и разрешение на добычу охотресурсов. Обе услуги предоставляются через РПГУ. По нашим данным, все 100% заявлений на получение охотбилета подаются через портал", – отметил министр экологиии природопользования Московской области Тихон Фирсов.В ведомстве пояснили, что также нужно создать единую систему обмена информацией о выданных и действующих охотничьих билетах и лицах, которые нарушили законодательство в области охоты. Инициативу уже направили в Минприроды России.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)