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Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО - РИА Новости, 23.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:04 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/okhota-1873687721.html
Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО
Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО - РИА Новости, 23.05.2023
Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО
Минэкологии Московской области оцифровало услуги в сфере охоты. Теперь жители региона могут получить их через РПГУ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:04
2023-05-23T17:04
новости подмосковья
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минэкологии Московской области оцифровало услуги в сфере охоты. Теперь жители региона могут получить их через РПГУ, сообщил телеканал "360"."Практически все, что нужно охотнику, – получить охотничий билет и разрешение на добычу охотресурсов. Обе услуги предоставляются через РПГУ. По нашим данным, все 100% заявлений на получение охотбилета подаются через портал", – отметил министр экологиии природопользования Московской области Тихон Фирсов.В ведомстве пояснили, что также нужно создать единую систему обмена информацией о выданных и действующих охотничьих билетах и лицах, которые нарушили законодательство в области охоты. Инициативу уже направили в Минприроды России.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минэкологии Московской области оцифровало услуги в сфере охоты. Теперь жители региона могут получить их через РПГУ, сообщил телеканал "360".
"Практически все, что нужно охотнику, – получить охотничий билет и разрешение на добычу охотресурсов. Обе услуги предоставляются через РПГУ. По нашим данным, все 100% заявлений на получение охотбилета подаются через портал", – отметил министр экологиии природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В ведомстве пояснили, что также нужно создать единую систему обмена информацией о выданных и действующих охотничьих билетах и лицах, которые нарушили законодательство в области охоты. Инициативу уже направили в Минприроды России.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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