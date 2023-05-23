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Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО
Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО - РИА Новости, 23.05.2023
Госуслуги в области охоты стали доступны в онлайн-формате в МО
Минэкологии Московской области оцифровало услуги в сфере охоты. Теперь жители региона могут получить их через РПГУ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:04
2023-05-23T17:04
2023-05-23T17:04
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минэкологии Московской области оцифровало услуги в сфере охоты. Теперь жители региона могут получить их через РПГУ, сообщил телеканал "360"."Практически все, что нужно охотнику, – получить охотничий билет и разрешение на добычу охотресурсов. Обе услуги предоставляются через РПГУ. По нашим данным, все 100% заявлений на получение охотбилета подаются через портал", – отметил министр экологиии природопользования Московской области Тихон Фирсов.В ведомстве пояснили, что также нужно создать единую систему обмена информацией о выданных и действующих охотничьих билетах и лицах, которые нарушили законодательство в области охоты. Инициативу уже направили в Минприроды России.
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