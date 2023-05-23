https://ria.ru/20230523/obsuzhdenie-1873662965.html

Обсуждать урегулирование на Украине без России нельзя, заявил посол в Дании

Обсуждать урегулирование на Украине без России нельзя, заявил посол в Дании - РИА Новости, 23.05.2023

Обсуждать урегулирование на Украине без России нельзя, заявил посол в Дании

Всерьез обсуждать мирное урегулирование ситуации на Украине без участия России невозможно, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя сообщения... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:07

2023-05-23T16:07

2023-05-23T16:07

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владимир зеленский

ларс лёкке расмуссен

евросоюз

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ЦЮРИХ, 23 мая – РИА Новости. Всерьез обсуждать мирное урегулирование ситуации на Украине без участия России невозможно, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя сообщения о готовности властей Дании провести саммит по украинской тематике. В понедельник глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания готова принять в июле саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине по "украинской формуле мира". Как сообщило агентство Рейтер, Расмуссен считает важным участие в саммите таких стран, как Китай, Индия и Бразилия. При этом, по словам министра, участие РФ не предусматривается. "Название конференции как мирная не должно вводить в заблуждение. Инициатива украинского президента Владимира Зеленского – саммит по формуле мира – направлена не на достижение мира, а на продолжение войны с Россией, на окончательное превращение государств-участников этой встречи в заложников киевского режима. Как можно всерьез рассуждать о мирном урегулировании, когда не предусмотрено участие России", - говорится в заявлении Барбина, распространенном во вторник. По словам дипломата, в политике Украины по достижению мира нет и намека на дипломатический путь, поскольку указом Зеленского от 30 сентября 2022 года законодательно закреплена "невозможность" переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Барбин отметил, что увеличивающиеся поставки западных вооружений на Украину свидетельствуют о настрое государств НАТО и ЕС на дальнейшую эскалацию конфликта. Российский посол подчеркнул, что РФ "открыта к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путем". "Это подразумевает признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате права народов на самоопределение, а также возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу и устранение всех угроз, исходящих с её территории. Необходимо будет также провести демилитаризацию и денацификацию Украины", - говорится в комментарии дипломата. Барбин добавил, что гражданам Украины, включая русскоязычное население и представителей национальных меньшинств, должны быть гарантированы все неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке. Продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру, заключил посол. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873544502.html

https://ria.ru/20230522/peregovory-1873479587.html

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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