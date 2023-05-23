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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:45 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873737534.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 16 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:45
2023-05-23T20:45
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18:45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 19:00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19:15 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...19:30 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
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донецк, макеевка, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18:45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 19:00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19:15 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...19:30 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
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