https://ria.ru/20230523/obstrel-1873717407.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:45
2023-05-23T18:45
2023-05-23T18:45
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
донецк
нато
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
куйбышевский район
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Донецк, НАТО, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще 11 снарядов