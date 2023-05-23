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ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 23.05.2023 (обновлено: 16:53 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873684888.html
ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по районам Донецка
ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 23.05.2023
ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по районам Донецка
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:52
2023-05-23T16:53
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
кировский район
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен на западе Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873684203.html
донецк
донецкая народная республика
кировский район
россия
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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по районам Донецка

Украинские войска выпустили 12 натовских снарядов по четырем районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен на западе Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаКировский районВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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