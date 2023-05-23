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Девочка пострадала при обстреле школы в Донецке - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873660037.html
Девочка пострадала при обстреле школы в Донецке
Девочка пострадала при обстреле школы в Донецке - РИА Новости, 23.05.2023
Девочка пострадала при обстреле школы в Донецке
Девочка получила ранения в результате обстрела школы в Кировском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:00
2023-05-23T16:00
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Девочка получила ранения в результате обстрела школы в Кировском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что при обстреле ранен ученик школы 2006 года рождения. "По уточнённой информации, во время обстрела школы №77 в Кировском районе ранения получила девочка 2010 года рождения, учащаяся школы №98. Пострадавшую увезли в больницу машиной скорой помощи", - написал мэр. Позже Кулемзин сообщил о ранении мужчины 1985 года рождения в результате обстрела Петровского района Донецка. Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Обстрелу подвергался также Петровский район города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873572135.html
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донецк
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донецк, кировский район, петровский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Девочка пострадала при обстреле школы в Донецке

Мэр Кулемзин сообщил о ранении девочки при обстреле ВСУ школы в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Девочка получила ранения в результате обстрела школы в Кировском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что при обстреле ранен ученик школы 2006 года рождения.
"По уточнённой информации, во время обстрела школы №77 в Кировском районе ранения получила девочка 2010 года рождения, учащаяся школы №98. Пострадавшую увезли в больницу машиной скорой помощи", - написал мэр.
Позже Кулемзин сообщил о ранении мужчины 1985 года рождения в результате обстрела Петровского района Донецка.
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Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Обстрелу подвергался также Петровский район города.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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