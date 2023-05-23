https://ria.ru/20230523/obstrel-1873660037.html

Девочка пострадала при обстреле школы в Донецке

Девочка пострадала при обстреле школы в Донецке - РИА Новости, 23.05.2023

Девочка пострадала при обстреле школы в Донецке

Девочка получила ранения в результате обстрела школы в Кировском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:00

2023-05-23T16:00

2023-05-23T16:00

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Девочка получила ранения в результате обстрела школы в Кировском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что при обстреле ранен ученик школы 2006 года рождения. "По уточнённой информации, во время обстрела школы №77 в Кировском районе ранения получила девочка 2010 года рождения, учащаяся школы №98. Пострадавшую увезли в больницу машиной скорой помощи", - написал мэр. Позже Кулемзин сообщил о ранении мужчины 1985 года рождения в результате обстрела Петровского района Донецка. Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Обстрелу подвергался также Петровский район города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20230523/obstrel-1873572135.html

https://ria.ru/20230523/yasinovataya-1873627187.html

донецк

кировский район

петровский район

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