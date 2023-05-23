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Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873589647.html
Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой
Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 23.05.2023
Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщила во вторник администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:47
2023-05-23T12:47
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщила во вторник администрация города в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в 11.45 мск выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 155 миллиметров. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) города Ясиноватая ранение получили мужчина 1975 года рождения и женщина 1978 года рождения", - говорится в сообщении. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230522/snaryad-1873456134.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой

Администрация города: мужчина и женщина пострадали при обстреле Ясиноватой ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщила во вторник администрация города в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в 11.45 мск выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
«
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) города Ясиноватая ранение получили мужчина 1975 года рождения и женщина 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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