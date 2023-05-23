https://ria.ru/20230523/obstrel-1873572135.html

Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела

Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела - РИА Новости, 23.05.2023

Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела

Около 400 жителей трех приграничных сел Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:54

2023-05-23T11:54

2023-05-23T13:17

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Около 400 жителей трех приграничных сел Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Украинские войска нанесли удар по селу Гордеевка Кореневского района утром во вторник. "Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят как только представится возможность", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что повреждены грузовая машина и экскаватор, которые использовали для строительства укреплений на границе. В результате обстрела Кореневского района 17 мая гражданский рабочий получил осколочные ранения в районе поясницы. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20230515/donetsk-1871931475.html

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курская область, роман старовойт, происшествия