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Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела
Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела - РИА Новости, 23.05.2023
Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела
Около 400 жителей трех приграничных сел Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:54
2023-05-23T11:54
2023-05-23T13:17
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Около 400 жителей трех приграничных сел Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Украинские войска нанесли удар по селу Гордеевка Кореневского района утром во вторник. "Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят как только представится возможность", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что повреждены грузовая машина и экскаватор, которые использовали для строительства укреплений на границе. В результате обстрела Кореневского района 17 мая гражданский рабочий получил осколочные ранения в районе поясницы. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, граничит с Сумской областью Украины.
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гордеевка