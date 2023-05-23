Рейтинг@Mail.ru
Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 23.05.2023 (обновлено: 13:17 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873572135.html
Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела
Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела - РИА Новости, 23.05.2023
Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела
Около 400 жителей трех приграничных сел Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:54
2023-05-23T13:17
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Около 400 жителей трех приграничных сел Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Украинские войска нанесли удар по селу Гордеевка Кореневского района утром во вторник. "Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят как только представится возможность", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что повреждены грузовая машина и экскаватор, которые использовали для строительства укреплений на границе. В результате обстрела Кореневского района 17 мая гражданский рабочий получил осколочные ранения в районе поясницы. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20230515/donetsk-1871931475.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8dcd77297fd843c9df8a804d0633cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
Жители трех сел Курской области остались без электричества из-за обстрела

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гордеевка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Найденные осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Около 400 жителей трех приграничных сел Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Украинские войска нанесли удар по селу Гордеевка Кореневского района утром во вторник.
«
"Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят как только представится возможность", — сообщил Старовойт.
Губернатор добавил, что повреждены грузовая машина и экскаватор, которые использовали для строительства укреплений на границе.
В результате обстрела Кореневского района 17 мая гражданский рабочий получил осколочные ранения в районе поясницы. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, граничит с Сумской областью Украины.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
15 мая, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала