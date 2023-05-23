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Массовый переход на новую систему высшего образования наметили на 2025 год
Массовый переход на новую систему высшего образования наметили на 2025 год - РИА Новости, 23.05.2023
Массовый переход на новую систему высшего образования наметили на 2025 год
Массовый переход на новую систему высшего образования в России запланирован на 2025 год, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:45
2023-05-23T20:45
2023-05-23T20:45
россия
валерий фальков
владимир путин
московский авиационный институт
мисис
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общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Массовый переход на новую систему высшего образования в России запланирован на 2025 год, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Проект рассчитан на три года полностью. Ключевыми, конечно, будут 2023-2024 годы. В 2026 он завершается. Я думаю, что массовый переход – это 2025 год", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС.
https://ria.ru/20230519/magistratura-1872873176.html
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россия, валерий фальков, владимир путин, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, общество
Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Общество
Массовый переход на новую систему высшего образования наметили на 2025 год
Фальков: массовый переход на новую систему высшего образования запланировали на 2025 год