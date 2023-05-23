https://ria.ru/20230523/obrazovanie-1873737414.html

Массовый переход на новую систему высшего образования наметили на 2025 год

Массовый переход на новую систему высшего образования наметили на 2025 год - РИА Новости, 23.05.2023

Массовый переход на новую систему высшего образования наметили на 2025 год

Массовый переход на новую систему высшего образования в России запланирован на 2025 год, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:45

2023-05-23T20:45

2023-05-23T20:45

россия

валерий фальков

владимир путин

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Массовый переход на новую систему высшего образования в России запланирован на 2025 год, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Проект рассчитан на три года полностью. Ключевыми, конечно, будут 2023-2024 годы. В 2026 он завершается. Я думаю, что массовый переход – это 2025 год", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС.

https://ria.ru/20230519/magistratura-1872873176.html

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россия, валерий фальков, владимир путин, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, общество