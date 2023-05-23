Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк

Пушилин: российским войскам предстоит освободить поселок Нью-Йорк, находящийся в ДНР
"Нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он перестанет быть Нью-Йорком", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
"Нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он перестанет быть Нью-Йорком", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
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