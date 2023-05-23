https://ria.ru/20230523/nyu-york-1873621780.html

Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк

Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк - РИА Новости, 23.05.2023

Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк

Врио главы ДНР заявил, что российским силам в ходе специальной военной операции предстоит освободить Нью-Йорк, и тогда этот поселок в Донбассе де-юре и де-факто РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:38

2023-05-23T14:38

2023-05-23T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР заявил, что российским силам в ходе специальной военной операции предстоит освободить Нью-Йорк, и тогда этот поселок в Донбассе де-юре и де-факто сменит принятое при Украине название. "Нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он перестанет быть Нью-Йорком", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.Поселок городского типа Нью-Йорк находится в Артемовском районе ДНР в 40 километрах к югу от райцентра, в настоящее время находится под контролем Киева. Поселение было основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II. Поселок назывался Нью-Йорк до октября 1951 года, затем был переименован в Новгородское. В июле 2021 года власти Украины вернули ему старое название.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр