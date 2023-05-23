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Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 23.05.2023 (обновлено: 14:44 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/nyu-york-1873621780.html
Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк
Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк - РИА Новости, 23.05.2023
Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк
Врио главы ДНР заявил, что российским силам в ходе специальной военной операции предстоит освободить Нью-Йорк, и тогда этот поселок в Донбассе де-юре и де-факто РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:38
2023-05-23T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР заявил, что российским силам в ходе специальной военной операции предстоит освободить Нью-Йорк, и тогда этот поселок в Донбассе де-юре и де-факто сменит принятое при Украине название. &quot;Нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он перестанет быть Нью-Йорком&quot;, - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.Поселок городского типа Нью-Йорк находится в Артемовском районе ДНР в 40 километрах к югу от райцентра, в настоящее время находится под контролем Киева. Поселение было основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II. Поселок назывался Нью-Йорк до октября 1951 года, затем был переименован в Новгородское. В июле 2021 года власти Украины вернули ему старое название.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк

Пушилин: российским войскам предстоит освободить поселок Нью-Йорк, находящийся в ДНР

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии соприкосновения близ поселка Нью-Йорк в ДНР
Украинский солдат в окопе на линии соприкосновения близ поселка Нью-Йорк в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии соприкосновения близ поселка Нью-Йорк в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР заявил, что российским силам в ходе специальной военной операции предстоит освободить Нью-Йорк, и тогда этот поселок в Донбассе де-юре и де-факто сменит принятое при Украине название.
«

"Нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он перестанет быть Нью-Йорком", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Поселок городского типа Нью-Йорк находится в Артемовском районе ДНР в 40 километрах к югу от райцентра, в настоящее время находится под контролем Киева. Поселение было основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II. Поселок назывался Нью-Йорк до октября 1951 года, затем был переименован в Новгородское. В июле 2021 года власти Украины вернули ему старое название.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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