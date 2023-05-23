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Николаев назвал награждение командира "Боотур-1" символом сплочения народа - РИА Новости, 23.05.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
17:20 23.05.2023 (обновлено: 19:20 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/nikolaev-1873694807.html
Николаев назвал награждение командира "Боотур-1" символом сплочения народа
Николаев назвал награждение командира "Боотур-1" символом сплочения народа - РИА Новости, 23.05.2023
Николаев назвал награждение командира "Боотур-1" символом сплочения народа
Глава Якутии Айсен Николаев назвал награждение командира якутского отряда "Боотур-1" Александра Колесова символом сплочения многонационального народа. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:20
2023-05-23T19:20
республика саха (якутия)
россия
украина
александр колесов
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал награждение командира якутского отряда "Боотур-1" Александра Колесова символом сплочения многонационального народа. Президент России Владимир Путин в Кремле вручил золотую звезду Героя России добровольцу, заместителю командира 2-го отряда "Барс" из Якутии Александру Колесову. Отряд "Боотур-1" из Якутии входит в состав второго отряда "Барс". "Я горжусь, что среди нас живут такие люди... Многие якутяне добровольцами идут на передовую, чтобы плечом к плечу с бойцами из всех уголков России защищать нашу Родину от нацистов. Награда Александра – символ патриотического сплочения нашего многонационального народа!" - отметил глава республики в Telegram. Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года в ходе спецоперации на Украине Колесов вывел 50 боевых товарищей из-под огня противника, лично уничтожил боевую технику и нанёс существенный урон живой силе противника.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873607661.html
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россия, украина, александр колесов, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Украина, Александр Колесов, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Николаев назвал награждение командира "Боотур-1" символом сплочения народа

Глава Якутии Николаев назвал награду командира якутского отряда символом сплочения народа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и доброволец, заместитель командира 2 отряда "БАРС" Александр Колесов, удостоенный звания "Герой Российской Федерации", на церемонии вручения государственных наград
Президент РФ Владимир Путин и доброволец, заместитель командира 2 отряда БАРС Александр Колесов, удостоенный звания Герой Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и доброволец, заместитель командира 2 отряда "БАРС" Александр Колесов, удостоенный звания "Герой Российской Федерации", на церемонии вручения государственных наград
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал награждение командира якутского отряда "Боотур-1" Александра Колесова символом сплочения многонационального народа.
Президент России Владимир Путин в Кремле вручил золотую звезду Героя России добровольцу, заместителю командира 2-го отряда "Барс" из Якутии Александру Колесову.
Отряд "Боотур-1" из Якутии входит в состав второго отряда "Барс".
"Я горжусь, что среди нас живут такие люди... Многие якутяне добровольцами идут на передовую, чтобы плечом к плечу с бойцами из всех уголков России защищать нашу Родину от нацистов. Награда Александра – символ патриотического сплочения нашего многонационального народа!" - отметил глава республики в Telegram.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года в ходе спецоперации на Украине Колесов вывел 50 боевых товарищей из-под огня противника, лично уничтожил боевую технику и нанёс существенный урон живой силе противника.
Председатель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации
Вчера, 13:46
 
Республика Саха (Якутия)РоссияУкраинаАлександр КолесовАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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