Мишустин отметил значение нефтехимии для технологической безопасности

2023-05-23T09:04

ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин во вторник в Шанхае посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec, отметив важность развития нефтехимии для обеспечения технологической безопасности. "Сегодня без нефтехимии жить невозможно, она сегодня используется очень активно в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов, (важна в вопросе) продовольственной безопасности, в легкой промышленности, в производстве смазочных материалов, катализаторов, в машиностроении. Конечно, на сегодняшний день нефтехимия и сопутствующие разработки послужат укреплению нашей технологической и экономической независимости и безопасности", - заявил Мишустин в ходе посещения института. Он отметил, что Sinopec давно и активно работает в России. "Она (компания) очень хорошо нам известна", - добавил премьер.Говоря о совместных проектах, Мишустин упомянул крупный проект с "Сибуром" - Амурский газохимический комбинат по производству полимеров, а также сотрудничество Sinopec с "Роснефтью" и другими компаниями. "Хочу вас поблагодарить за такое активное взаимодействие и сказать, что вы абсолютно правы: дружба России и Китая должна быть вечной", - заключил премьер РФ, обращаясь к сопровождавшим его представителям китайской стороны. В частности, главу кабмина РФ встретили секретарь парткома НИИ Ван Лань и замдиректора института Ли Инчэн. Отдельно Мишустин подчеркнул важность научно-исследовательских и конструкторских работ. "Это очень важный катализатор новых производств", - подытожил он.Вице-премьер РФ Александр Новак также назвал важным партнерство с Sinopec. "Мы сегодня активно сотрудничаем по развитию поставок катализаторов в нашу страну, по совместному производству", - пояснил он.В ходе осмотра российская делегация посетила демонстрационный зал с информацией о проектах Sinopec, а также ряд технологических лабораторий.Шанхайский НИИ нефтехимии Sinopec - один из первых комплексных научно-исследовательских институтов в Китае, занимающихся исследованиями и разработками в области нефтехимических технологий. Он был создан в 1960 году для помощи в производстве акриловых тканей.Институт располагает двумя крупными научно-исследовательскими площадками, имеет отделения в дочерних компаниях Sinopec и собственную дочернюю компанию Sinopec New Material Technology (Shanghai) Co., Ltd. При НИИ работает Государственный центр инженерных исследований катализаторов органических реакций. Среди разработок - инструменты, позволяющие организовать процесс нефтепереработки с высоким уровнем цифровизации и автоматизации. В числе прочего институт занимается экологической проблематикой и проводит исследования в области разлагаемых материалов и зеленых полиэфирных соединений. Запатентованные НИИ технологические решения и катализаторы экспортируются в РФ, Северную Америку, Юго-Восточную Азию и другие регионы.

