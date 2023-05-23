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Мишустин отметил значение нефтехимии для технологической безопасности - РИА Новости, 23.05.2023
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09:04 23.05.2023 (обновлено: 10:21 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/neftekhimiya-1873539986.html
Мишустин отметил значение нефтехимии для технологической безопасности
Мишустин отметил значение нефтехимии для технологической безопасности - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин отметил значение нефтехимии для технологической безопасности
Премьер России Михаил Мишустин во вторник в Шанхае посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:04
2023-05-23T10:21
экономика
россия
михаил мишустин
sinopec
китай
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин во вторник в Шанхае посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec, отметив важность развития нефтехимии для обеспечения технологической безопасности. "Сегодня без нефтехимии жить невозможно, она сегодня используется очень активно в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов, (важна в вопросе) продовольственной безопасности, в легкой промышленности, в производстве смазочных материалов, катализаторов, в машиностроении. Конечно, на сегодняшний день нефтехимия и сопутствующие разработки послужат укреплению нашей технологической и экономической независимости и безопасности", - заявил Мишустин в ходе посещения института. Он отметил, что Sinopec давно и активно работает в России. "Она (компания) очень хорошо нам известна", - добавил премьер.Говоря о совместных проектах, Мишустин упомянул крупный проект с "Сибуром" - Амурский газохимический комбинат по производству полимеров, а также сотрудничество Sinopec с "Роснефтью" и другими компаниями. "Хочу вас поблагодарить за такое активное взаимодействие и сказать, что вы абсолютно правы: дружба России и Китая должна быть вечной", - заключил премьер РФ, обращаясь к сопровождавшим его представителям китайской стороны. В частности, главу кабмина РФ встретили секретарь парткома НИИ Ван Лань и замдиректора института Ли Инчэн. Отдельно Мишустин подчеркнул важность научно-исследовательских и конструкторских работ. "Это очень важный катализатор новых производств", - подытожил он.Вице-премьер РФ Александр Новак также назвал важным партнерство с Sinopec. "Мы сегодня активно сотрудничаем по развитию поставок катализаторов в нашу страну, по совместному производству", - пояснил он.В ходе осмотра российская делегация посетила демонстрационный зал с информацией о проектах Sinopec, а также ряд технологических лабораторий.Шанхайский НИИ нефтехимии Sinopec - один из первых комплексных научно-исследовательских институтов в Китае, занимающихся исследованиями и разработками в области нефтехимических технологий. Он был создан в 1960 году для помощи в производстве акриловых тканей.Институт располагает двумя крупными научно-исследовательскими площадками, имеет отделения в дочерних компаниях Sinopec и собственную дочернюю компанию Sinopec New Material Technology (Shanghai) Co., Ltd. При НИИ работает Государственный центр инженерных исследований катализаторов органических реакций. Среди разработок - инструменты, позволяющие организовать процесс нефтепереработки с высоким уровнем цифровизации и автоматизации. В числе прочего институт занимается экологической проблематикой и проводит исследования в области разлагаемых материалов и зеленых полиэфирных соединений. Запатентованные НИИ технологические решения и катализаторы экспортируются в РФ, Северную Америку, Юго-Восточную Азию и другие регионы.
https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873536981.html
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экономика, россия, михаил мишустин, sinopec, китай
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Sinopec, Китай
Мишустин отметил значение нефтехимии для технологической безопасности

Мишустин: нефтехимия служит укреплению технологической и экономической безопасности

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии Китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec. 23 мая 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии Китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии Китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec. 23 мая 2023
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин во вторник в Шанхае посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec, отметив важность развития нефтехимии для обеспечения технологической безопасности.
«
"Сегодня без нефтехимии жить невозможно, она сегодня используется очень активно в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов, (важна в вопросе) продовольственной безопасности, в легкой промышленности, в производстве смазочных материалов, катализаторов, в машиностроении. Конечно, на сегодняшний день нефтехимия и сопутствующие разработки послужат укреплению нашей технологической и экономической независимости и безопасности", - заявил Мишустин в ходе посещения института.
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Он отметил, что Sinopec давно и активно работает в России. "Она (компания) очень хорошо нам известна", - добавил премьер.
Говоря о совместных проектах, Мишустин упомянул крупный проект с "Сибуром" - Амурский газохимический комбинат по производству полимеров, а также сотрудничество Sinopec с "Роснефтью" и другими компаниями. "Хочу вас поблагодарить за такое активное взаимодействие и сказать, что вы абсолютно правы: дружба России и Китая должна быть вечной", - заключил премьер РФ, обращаясь к сопровождавшим его представителям китайской стороны. В частности, главу кабмина РФ встретили секретарь парткома НИИ Ван Лань и замдиректора института Ли Инчэн. Отдельно Мишустин подчеркнул важность научно-исследовательских и конструкторских работ. "Это очень важный катализатор новых производств", - подытожил он.
Вице-премьер РФ Александр Новак также назвал важным партнерство с Sinopec. "Мы сегодня активно сотрудничаем по развитию поставок катализаторов в нашу страну, по совместному производству", - пояснил он.
В ходе осмотра российская делегация посетила демонстрационный зал с информацией о проектах Sinopec, а также ряд технологических лабораторий.
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Шанхайский НИИ нефтехимии Sinopec - один из первых комплексных научно-исследовательских институтов в Китае, занимающихся исследованиями и разработками в области нефтехимических технологий. Он был создан в 1960 году для помощи в производстве акриловых тканей.
Институт располагает двумя крупными научно-исследовательскими площадками, имеет отделения в дочерних компаниях Sinopec и собственную дочернюю компанию Sinopec New Material Technology (Shanghai) Co., Ltd. При НИИ работает Государственный центр инженерных исследований катализаторов органических реакций. Среди разработок - инструменты, позволяющие организовать процесс нефтепереработки с высоким уровнем цифровизации и автоматизации. В числе прочего институт занимается экологической проблематикой и проводит исследования в области разлагаемых материалов и зеленых полиэфирных соединений. Запатентованные НИИ технологические решения и катализаторы экспортируются в РФ, Северную Америку, Юго-Восточную Азию и другие регионы.
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