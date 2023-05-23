https://ria.ru/20230523/nauka-1872620348.html

Российские ученые нашли способ управлять распространением вирусов

Российские ученые нашли способ управлять распространением вирусов - РИА Новости, 23.05.2023

Российские ученые нашли способ управлять распространением вирусов

Математическую модель, которая позволит прогнозировать распространение большинства вирусов для уменьшения риска инфицирования в открытых пространствах и... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T07:00

2023-05-23T07:00

2023-05-23T10:34

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Математическую модель, которая позволит прогнозировать распространение большинства вирусов для уменьшения риска инфицирования в открытых пространствах и помещениях, разработали ученые ДГТУ. Результаты исследования опубликованы в Mathematics.Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) рассказали, что одним из основных источников инфекции многих вирусных заболеваний является зараженный человек. Пути передачи могут быть разные, но самый контагиозный (то есть заразный) — это воздушно-капельный путь. В этом случае частицы вируса выделяются при дыхании, разговоре и кашле с аэрозольной пылью инфицированного человека. Такие заболевания могут распространяться достаточно быстро и вызывать эпидемии.Ярким примером массового вирусного заболевания последнего времени является пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. По данным ВОЗ, на данный момент она затронула около 765 млн человек на всей планете.Как рассказали специалисты университета, во время борьбы с пандемией был проведен ряд исследований. Ученые изучали процессы распространения вирусных частиц в воздухе, в системах вентиляции и кондиционирования помещений и транспорта, фильтрацию через маски, воздействие перегородок, лицевых щитков.Исследователи ДГТУ разработали математическую модель распространения вирусных частиц в воздушной среде и провели серию численных экспериментов на примере кабины технологического транспорта.Как сообщил один из авторов исследования, ректор ДГТУ Бесарион Месхи, модель строится на основе фундаментальных уравнений гидродинамики с использованием современных численных методов и вычислительных мощностей.Ученые отметили, что данный подход является универсальным и может быть использован для моделирования поведения вирусов любого типа и других патогенов в открытых пространствах, в помещениях и автотранспорте."В отличие от твердых частиц, например, пыли, вирус движется в жидких респираторных каплях. Данный метод позволяет нам получать траектории и характеристики каждой частицы в любой момент времени. А также учитывать испаряемость частиц и взаимодействие между собой при сталкивании, оценивать влияние скорости и влажности окружающего воздуха", — рассказал руководитель работ, доцент кафедры теоретической и прикладной механики ДГТУ Иван Панфилов.По его словам, это позволяет получить возможность прогнозирования и эффективного управления этим процессом для уменьшения рисков инфицирования.В дальнейшем научный коллектив планирует применить данный опыт при разработке более эффективных климатических систем транспорта, в том числе и специального назначения.ДГТУ — участник программы государственной поддержки университетов России "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230516/nauka-1871088937.html

https://ria.ru/20230517/nauka-1872241209.html

https://ria.ru/20230213/nauka-1851223094.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, воз, донской государственный технический университет, ростов-на-дону